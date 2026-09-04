Ethiopie: Le pays et les Pays-Bas tiennent leur quatrième cycle de consultations politiques

Addis Ababa — L'Éthiopie et les Pays-Bas ont tenu leurs quatrièmes consultations politiques à Addis-Abeba, au cours desquelles ils ont échangé leurs points de vue sur les relations bilatérales ainsi que sur des questions régionales et mondiales d'intérêt commun.

Selon une publication du ministère des Affaires étrangères sur les réseaux sociaux, la délégation éthiopienne était conduite par l'ambassadeur Meles Alem, directeur général des Affaires européennes et américaines, tandis que la délégation néerlandaise était dirigée par Pascalle Grotenhuis, vice-ministre chargée de la Coopération internationale du Royaume des Pays-Bas.

Les deux parties ont également abordé les questions de paix et de stabilité régionales, de coopération économique et de réforme du système multilatéral international.

En ouvrant les consultations, l'ambassadeur Meles a souligné les relations de longue date et aux multiples facettes qui unissent les deux pays.

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Il a souligné les liens historiques et la coopération de longue date dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, du développement du secteur laitier et des infrastructures de la chaîne du froid, et a salué la contribution des investisseurs néerlandais à l'économie éthiopienne.

Il a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à créer un environnement propice à l'investissement grâce à la mise en oeuvre du programme de réforme économique « Homegrown ».

Les discussions ont également porté sur la paix, le développement, les affaires régionales et les questions multilatérales.

L'ambassadeur Meles a souligné les efforts continus de l'Éthiopie pour faire progresser la paix, la participation démocratique et le consensus national, notamment à travers les septièmes élections nationales qui viennent de s'achever et le Dialogue national.

Il a salué le soutien des Pays-Bas à la mise en oeuvre de l'Accord de paix de Pretoria, au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration (DDR), ainsi qu'à la justice transitionnelle, et a appelé à une coopération continue en faveur des priorités de l'Éthiopie en matière de paix et de développement.

Le vice-ministre Grotenhuis a fait part de l'intérêt des Pays-Bas pour l'expansion des investissements et le renforcement de la coopération économique avec l'Éthiopie, tout en saluant les progrès réalisés dans le cadre des efforts de réforme économique du pays, selon la publication sur les réseaux sociaux.

Elle a également salué le rôle important joué par l'Éthiopie au sein du système multilatéral et a exprimé son soutien aux réformes visant à rendre les institutions internationales plus représentatives et mieux adaptées aux réalités mondiales actuelles.

Les deux parties ont souligné l'importance d'un dialogue soutenu à haut niveau, notamment par le biais d'échanges de visites officielles, et ont réaffirmé leur engagement à approfondir leur partenariat de longue date dans les domaines politique, économique, régional et multilatéral, en particulier à l'occasion du centenaire de leurs relations commerciales bilatérales.