Addis Ababa — L'Institut éthiopien d'études stratégiques (EISS) a déclaré que la crise politique entre l'Éthiopie et l'Égypte trouve son origine dans une mentalité coloniale profondément ancrée en Égypte, qui considère le développement et la stabilité de l'Éthiopie dans la Corne de l'Afrique comme une menace pour les intérêts égyptiens.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, le président de l'EISS, Nuruddin Abda, a souligné que la mentalité coloniale des responsables égyptiens reste un obstacle au développement et à la stabilité dans la Corne de l'Afrique.

Nuruddin a ajouté que cette mentalité considère les progrès économiques, politiques et sécuritaires de l'Éthiopie comme un défi à la sécurité nationale de l'Égypte, affirmant qu'une telle approche ne peut résoudre les tensions entre les deux pays tant que Le Caire ne reconnaîtra pas les réalités changeantes de la région.

Il a en outre précisé que l'Égypte devrait respecter le droit de l'Éthiopie au développement et à la poursuite de ses intérêts nationaux, plutôt que de présenter les actions de l'Éthiopie comme des menaces pour la sécurité égyptienne.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Nuruddin a également critiqué ce qu'il a qualifié de « deux poids, deux mesures » dans l'approche de l'Égypte vis-à-vis de la Corne de l'Afrique, affirmant que Le Caire ne peut revendiquer le droit d'opérer librement dans la région tout en refusant ce même droit à l'Éthiopie.

« Le problème, c'est que la mentalité politique égyptienne continue de considérer toute ascension de l'Éthiopie ou toute stabilité dans la Corne de l'Afrique comme une menace, comme si la région devait rester une sphère de sécurité où les agents et les agences égyptiens peuvent intervenir d'une manière ou d'une autre », a fait remarquer Nuruddin.

Il a ajouté qu'une telle perspective reflétait un problème fondamental dans l'approche de l'Égypte vis-à-vis des pays de la Corne de l'Afrique.

« Les peuples de la région ne sont pas des sphères d'influence et ne peuvent être traités comme des instruments au service des calculs de sécurité de l'Égypte », a-t-il déclaré.

Abordant la question du statut d'État enclavé de l'Éthiopie, Nuruddin a également affirmé que le besoin de ce pays d'un accès maritime fiable dépassait désormais le simple cadre commercial pour devenir une question de sécurité nationale.

Selon lui, la dépendance de l'Éthiopie vis-à-vis des ports des pays voisins expose son commerce et ses chaînes d'approvisionnement à des incertitudes politiques et sécuritaires.

« Toute instabilité dans la région pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement et affecter directement l'économie éthiopienne », a-t-il déclaré.

M. Nuruddin a également souligné que, compte tenu de l'importance de la population et de la superficie de l'Éthiopie, il n'était pas réaliste d'isoler le pays des événements survenant dans l'environnement maritime environnant.

La stabilité de l'Éthiopie est importante non seulement pour le pays lui-même, mais aussi pour l'ensemble de la Corne de l'Afrique, ainsi que pour le Moyen-Orient et les régions du Golfe, a-t-il ajouté.

Le président a en outre déclaré que les événements survenant en mer Rouge et à Bab el-Mandeb avaient une incidence directe sur la sécurité et les intérêts stratégiques de l'Éthiopie.

Il a rejeté les appels invitant l'Éthiopie à s'abstenir de toute action concernant la mer Rouge, arguant que les événements dans cette zone affectaient directement l'Éthiopie, bien que le pays soit enclavé.