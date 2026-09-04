Afrique de l'Est: L'IGAD appelle à la mise en place d'un cadre régional visant à mettre l'IA au service du développement

Addis Ababa — Les États membres de l'IGAD devraient tirer parti de l'intelligence artificielle (IA) pour accélérer le développement, approfondir l'intégration régionale et relever les défis communs à l'ensemble de la Corne de l'Afrique, a déclaré Workneh Gebeyehu, secrétaire exécutif de l'IGAD.

S'exprimant lors de l'atelier régional de consultation des parties prenantes sur le cadre et la stratégie en matière d'IA, organisé à Addis-Abeba, M. Workneh a indiqué que l'IA devait être considérée comme un multiplicateur de force essentiel pour le programme plus large de l'IGAD en matière d'intégration régionale, de paix et de développement.

Il a ajouté que l'IA avait le potentiel de renforcer la sécurité alimentaire et l'agriculture, d'améliorer la modélisation climatique prédictive et les systèmes d'alerte précoce en cas de sécheresse et d'inondations, et d'élargir l'accès aux soins de santé grâce à des diagnostics et à une surveillance des maladies basés sur l'IA, en particulier dans les communautés isolées et frontalières.

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M. Workneh a également souligné la nécessité de garantir la souveraineté des données, la responsabilité et une réglementation régionale, affirmant que les pays de l'IGAD devaient veiller à ce que leurs données soient contrôlées, gérées et utilisées dans leur propre intérêt.

« Nous devons être les propriétaires de nos propres données », a déclaré M. Workneh, soulignant la nécessité de renforcer les approches régionales en matière de gouvernance des données et de réglementation de l'IA.

Il a appelé à une coopération renforcée entre les États membres par le partage des données, la mise en commun des ressources et l'harmonisation des politiques, affirmant que la collaboration régionale permettait d'accomplir ce qu'aucun pays ne peut réaliser seul.

« Il ne s'agit pas d'un projet du Secrétariat. C'est une initiative régionale qui vous appartient, à vous, nos États membres, et qui est destinée à nos populations », a déclaré M. Workneh.

M. Workneh a présenté une stratégie en trois volets visant à faire progresser l'IA dans la région : des investissements ciblés dans les domaines où l'IA peut avoir le plus grand impact sur le développement, la réduction des lacunes critiques en matière d'infrastructures, de politiques et de compétences humaines, et la mise en place d'un écosystème régional solide dédié à l'IA.

Il a souligné la nécessité d'initiatives transfrontalières, d'une coopération institutionnelle et de politiques harmonisées pour soutenir la croissance d'un écosystème régional efficace dédié à l'IA.

Dans son intervention, Ketema Haile, directeur des affaires de l'IGAD au ministère éthiopien des Affaires étrangères, a déclaré que l'Éthiopie considérait l'IA comme un outil de transformation au service du développement national et régional.

« L'Éthiopie reconnaît pleinement le rôle transformateur des technologies numériques et de l'intelligence artificielle dans le développement national et régional », a déclaré Ketema.

Il a déclaré que l'Éthiopie s'engageait à travailler en étroite collaboration avec l'IGAD et les autres États membres afin de promouvoir, dans toute la région, un programme en matière d'IA sûr, inclusif et centré sur l'humain.

M. Ketema a également mis en avant la toute nouvelle Université de l'intelligence artificielle, exprimant l'espoir qu'elle profiterait aux États membres de l'IGAD et à l'Afrique dans son ensemble.

« À cet égard, j'espère que la toute nouvelle Université de l'intelligence artificielle profitera à tous les États membres de l'IGAD et à l'Afrique tout entière », a déclaré M. Ketema.

Il a appelé à une action régionale coordonnée, à des cadres politiques solides et à des investissements stratégiques dans le capital humain, les infrastructures numériques, la recherche et l'innovation afin de garantir que l'IA profite à la population jeune de la région.

Cette consultation de deux jours, qui se tient du 4 au 5 septembre, rassemble des décideurs politiques, des experts techniques, des universitaires, des représentants du secteur privé et des partenaires de développement afin de contribuer à l'élaboration d'un cadre et d'une stratégie régionaux concrets en matière d'IA pour l'IGAD.