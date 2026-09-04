Angola: Des entreprises distinguées pour leur valorisation du capital humain

Luanda — Dix entreprises angolaises de différents secteurs ont été distinguées jeudi à Luanda par le prix « Employeur d'élite », un programme qui récompense les organisations se distinguant par leur gestion et leur développement du capital humain.

Cette initiative, organisée pour la première fois en Angola, fait suite à une enquête nationale sur les avantages sociaux et la gestion du capital humain menée jusqu'en 2025.

Parmi les lauréats lors de la cérémonie de remise des prix figurent Banco de Fomento Angola (BFA), Banco de Poupança e Crédito (BPC), l'entreprise de construction Griner Engenharia, le prestataire de services et de technologies ITGest et l'entreprise agroalimentaire Promasidor.

Protteja Seguros, Pumangol, Sociedade Mineira de Catoca, le prestataire de services portuaires Sogester et l'entreprise industrielle Solevo ont également été honorés.

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Les entreprises ont été évaluées selon cinq critères : rémunération et avantages sociaux, perspectives de carrière, environnement de travail, culture d'entreprise et équilibre vie professionnelle-vie privée.

Lors de l'événement, la directrice de Protteja Seguros, Edna Reis, a déclaré que cette distinction réaffirmait l'engagement de l'entreprise envers ses employés.

Elle a précisé que la compagnie d'assurance, reconnue pour son expertise en matière de protection familiale et de stabilité financière des travailleurs, restait attachée au bien-être, à la formation et à l'évolution de carrière de ses collaborateurs.

De son côté, le directeur général de Promasidor Angola, Victor Santos, a considéré cette récompense comme le fruit d'un investissement dans le développement du capital humain, principal atout de l'organisation.

Selon Filipe Fabel, associé principal de Tempus Global Group, société organisatrice de l'événement, le prix Elite Employer vise à encourager les entreprises à adopter des pratiques favorisant l'amélioration de l'environnement de travail et l'attraction des talents.

Il a expliqué que cette initiative, mise en oeuvre au Mozambique depuis cinq ans, sera désormais célébrée chaque année en Angola.

Pour la première édition du prix Elite Employer, 130 entreprises ont été évaluées, mais seules 20 répondaient à tous les critères.

Tempus Global Group

Tempus Global Group est une société de conseil internationale spécialisée dans les stratégies de gestion du capital humain, la gestion des avantages sociaux et le courtage d'assurances, présente sur plusieurs marchés de la région, notamment au Mozambique, en Libye et désormais en Angola.