Angola: Le Brent se négocie autour de 95 $

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent a ouvert ce vendredi à 95,93 $, soit pratiquement le même niveau qu'à l'ouverture de jeudi.

Le pétrole brut de la mer du Nord, pour livraison en novembre, a clôturé jeudi sans tendance claire, soutenu par les attaques américaines contre l'Iran et les nouvelles menaces israéliennes contre Téhéran, ravivant les craintes de perturbations d'approvisionnement au Moyen-Orient, selon le site spécialisé Investing.com.

Jeudi, le prix du pétrole brut a fluctué entre 94,03 $ et 97,62 $.

Le prix du Brent sert de référence pour fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il est également un point de repère pour l'industrie pétrolière et les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du pétrole de 61 $ le baril et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.