Angola: Sonamet « lorgne » sur le marché pétrolier namibien

Lobito — L'entreprise Sonamet, fabricant de structures métalliques pour le secteur pétrolier basé à Lobito (Benguela), explore les opportunités commerciales sur le marché namibien, a déclaré jeudi son directeur commercial, Sandro Ferreira.

S'adressant à la presse en marge de la visite du gouverneur de la province de Benguela, Manuel Nunes Júnior, dans les locaux de l'entreprise, Sandro Ferreira a indiqué que la Namibie avait fait une importante découverte de pétrole et aurait besoin de structures pour ce secteur.

« Nous avons déjà reçu plusieurs visites institutionnelles de Namibie, et notre première initiative a consisté à proposer une formation à un groupe de Namibiens il y a environ deux ans », a-t-il précisé.

Il a ajouté que, grâce à cet accord, de jeunes Namibiens travaillent déjà dans son industrie pétrolière.

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« L'idée est d'établir une relation de confiance avec ce pays voisin pour la construction de structures pétrolières et de les impliquer directement comme collaborateurs ou employés, afin qu'ils puissent bénéficier de l'expertise de nos équipes plus expérimentées en soudure, en ingénierie et dans tous les domaines nécessaires », a conclu le directeur.

Toujours à l'affût d'autres opportunités commerciales, le directeur a révélé que son conseil d'administration est en contact avec la raffinerie de Lobito, avec l'intention de participer activement au projet.

« Sa présence dans la même ville nous permet non seulement de nous impliquer dès la phase initiale, mais aussi de favoriser notre pérennité, car nous travaillons non seulement au développement des structures métalliques, mais aussi à leur maintenance », a-t-il souligné.

Selon le directeur, l'entreprise a déjà reçu la visite du conseil d'administration de Sonaref, mais aucune démarche concrète n'a encore été entreprise, au-delà des aspects commerciaux et techniques, pour leur permettre de soumettre une proposition.

Il a indiqué que Sonamet commence à explorer, de manière encore embryonnaire, d'autres aspects du secteur pétrolier, comme le démantèlement des structures métalliques.

« Le gouvernement a investi massivement dans la sidérurgie, notamment dans le recyclage de l'acier. La majeure partie de ce matériau est prélevée en mer et transportée à terre où elle doit être détruite, puis envoyée dans les aciéries », a-t-il précisé.

Actuellement, la société travaille sur un petit projet pour Total Energies, à mettre en oeuvre dans le bloc 20/21, faute de contrats pour l'acquisition d'autres blocs.

« En pleine production, la société peut employer 2 500 personnes et atteindre 3 250 000 heures de travail, mais actuellement, nous n'avons que 140 employés », a déclaré le directeur.

Sandro Ferreira a expliqué que l'activité de la société est cyclique. « Il y a des périodes avec des projets de production et d'autres sans. Dans ces périodes, de nombreux employés sont licenciés.»

« Sonamet n'entre en action que lorsque l'infrastructure à installer dans le puits pour la production de pétrole est définie », a-t-il précisé.

Sonamet, en activité depuis 1998, occupe une superficie de 80 hectares louée au Port de Lobito, dont 12 000 mètres carrés sont occupés par l'infrastructure.