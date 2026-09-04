Angola: Une responsable sanitaire plaide pour une approche humanisée des soins en réadaptation physique

Huambo — La directrice du Bureau provincial de la santé de Huambo, Kalende Kalivala, a plaidé jeudi, pour l'adoption d'une approche humanisée des soins en réadaptation physique afin d'améliorer la qualité des soins aux patients.

S'exprimant lors de l'ouverture de la septième Conférence scientifique du Centre Princesse Diana de médecine et de réadaptation physique, la responsable a déclaré que la réadaptation physique va au-delà de la simple application de techniques et de protocoles. Elle vise à restaurer l'autonomie, les capacités fonctionnelles, la dignité et la capacité de marcher, de travailler et d'accomplir les activités quotidiennes des usagers.

Elle a insisté sur la nécessité de renforcer l'interdisciplinarité entre les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les médecins, les orthophonistes, les psychologues, les infirmiers, les travailleurs sociaux, les patients et leurs familles dans le processus de réadaptation.

Elle a considéré la formation continue, la recherche scientifique et le développement professionnel du personnel comme des facteurs essentiels à l'amélioration de la qualité des services de réadaptation physique.

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À son tour, le directeur du centre, Sabino Adão, a déclaré que l'objectif principal du centre est d'optimiser la gestion grâce à la numérisation des services, afin d'améliorer les soins et de garantir un traitement humain aux usagers.

Il a précisé que la stratégie vise à conjuguer gestion efficace et excellence clinique, avec une utilisation rationnelle et opportune des ressources disponibles, afin de proposer des traitements adaptés et efficaces.

Sous le slogan « Innover dans la gestion pour humaniser les soins aux patients », l'événement, qui se termine vendredi, réunit des centaines de participants nationaux et internationaux, parmi lesquels des professionnels de santé et des étudiants, pour partager leurs connaissances et leurs expériences en matière d'efficacité de la gestion et d'excellence clinique dans les soins aux patients.

Fondé en 1979 sous le nom de Centre orthopédique Bomba Alta, le centre fonctionne comme une unité de médecine physique et de réadaptation, assurant la prise en charge et le rétablissement des personnes en situation de handicap physique.

L'unité a rouvert ses portes en septembre 2019 et a adopté son nom actuel en hommage à la princesse Diana, membre de la famille royale britannique, qui s'était rendue dans la province de Huambo en 1997 dans le cadre d'une campagne internationale de sensibilisation aux conséquences des mines antipersonnel en Angola.