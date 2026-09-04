Angola: Le Congrès national des magistrats a lieu à Lubango

Lubango — Le 2e Congrès national des magistrats se tient les 4 et 5 de ce mois à Lubango, dans la province de Huíla, pour évaluer les critères d'accès et de formation à la magistrature, le profil du magistrat contemporain ainsi que le code de déontologie.

Cet événement, organisé par l'Association des juges angolais (AJA), devrait réunir 300 participants, parmi lesquels des magistrats, des procureurs, des avocats et d'autres acteurs nationaux et internationaux de l'administration de la justice.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le vice-président chargé de l'information, de la recherche scientifique et des publications juridiques et judiciaires de l'Association des juges d'Angola (AJA), Yuri Dias da Cunha, a indiqué que l'événement réunira des experts juridiques de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et de l'Union internationale des juges lusophones.

Il a précisé que l'absence de concours publics pour certains recrutements dans la région constituait la principale préoccupation de l'AJA.

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Il a souligné que jusqu'en août 2025, des nominations à la magistrature avaient eu lieu sans concours, notamment au Portugal et au Brésil, alors que la loi angolaise exige un concours pour accéder à la magistrature.

« Nous avons déjà présenté plusieurs protestations et plaintes publiques au Conseil supérieur de la magistrature concernant ces recrutements effectués sans concours », a-t-il insisté.

Le responsable a annoncé que le congrès, placé sous le thème « Une justice éthique, unie et indépendante », présentera ses conclusions, résolutions, recommandations et, surtout, propositions pour améliorer la justice en Angola.

Il a déclaré que les magistrats souhaitent placer au coeur des débats les droits des citoyens et les moyens de rendre les tribunaux plus rapides, plus accessibles, plus efficaces et plus proches des citoyens, afin d'améliorer la justice.

Yuri Dias da Cunha a souligné qu'actuellement, nul besoin de se rendre à la banque pour consulter son compte ou effectuer des transactions, alors que cela pourrait se faire directement au tribunal.

Les citoyens n'auraient plus besoin de se déplacer pour s'informer sur leur affaire et pourraient accéder à toutes les informations nécessaires depuis leur téléphone portable, y compris pour demander conseil.

« Il y a un manque de volonté politique, et de nombreux secteurs ont déjà progressé. Le système judiciaire doit suivre le mouvement. C'est le citoyen qui en bénéficie. Nous n'échangeons toujours pas de courriels avec les tribunaux, alors qu'il s'agit d'une procédure élémentaire », a-t-il insisté.

Yuri Dias da Cunha a annoncé que le congrès serait présidé par le président du Conseil supérieur de la magistrature (CSMJ) et de la Cour suprême, Norberto Sodré João.

Il a rappelé que le 1er Congrès national des magistrats de l'AJA s'était tenu en 2022 dans la ville de Huambo.