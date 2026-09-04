Tunisie: 309 projets solaires photovoltaïques retenus pour une capacité totale de 455 MW

4 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie a annoncé les résultats de l'évaluation des demandes relatives à la réalisation de projets de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque, dans le cadre du sixième round du régime des autorisations.

Au total, 309 demandes ont été acceptées, représentant une capacité globale de 455 mégawatts (MW), précise le ministère dans un communiqué.

Les projets retenus se répartissent en trois catégories : 187 projets d'une capacité de 1 MW, 119 projets de 2 MW et 3 projets de 10 MW.

Ces demandes avaient été soumises au ministère au plus tard le 30 juin 2026.

Les résultats sont disponibles sur le site web du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie : www.energiemines.gov.tn

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