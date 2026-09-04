Tunisie: 45 sièges pour les étudiants tunisiens dans les universités jordaniennes

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé l'ouverture, à partir de demain samedi 5 septembre 2026, des candidatures au profit des étudiants tunisiens résidant en Jordanie et dans les pays du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG), pour bénéficier de 45 places d'études dans les établissements universitaires publics jordaniens au titre de l'année universitaire 2026-2027, dans le cadre du programme d'échanges d'étudiants avec le ministère jordanien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les candidatures, qui seront ouvertes jusqu'au 10 septembre 2026, concernent les étudiants résidant aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, en Arabie saoudite, au Sultanat d'Oman, au Qatar et au Koweït. La priorité sera accordée aux étudiants tunisiens résidant en Jordanie.

Il s'agit de 30 places au niveau du Bachelor, avec une bourse, dans des spécialités médicales, paramédicales et autres, et 15 places au niveau des études supérieures, sans bourse, selon la Direction générale de la coopération internationale du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

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Pour le niveau Bachelor , le candidat doit être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent obtenu en 2025 ou 2026, et remplir les conditions d'admission fixées par le ministère jordanien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour l'année universitaire 2026-2027 et applicables aux étudiants non jordaniens.

Les titulaires du diplôme d'enseignement secondaire saoudien doivent, quant à eux, accomplir les procédures d'équivalence de leur diplôme auprès du ministère jordanien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avant de présenter leur candidature. Les candidatures doivent être déposées exclusivement au moyen du formulaire électronique prévu à cet effet.

Les candidats doivent classer leurs choix par ordre de priorité et inscrire au moins quatre choix, tout en indiquant leur moyenne générale en pourcentage et en renseignant leurs coordonnées, notamment leur numéro WhatsApp et leur adresse électronique.

Les dossiers de candidature seront classés selon les critères du mérite et de l'excellence académique. Les places et les bourses restantes seront réparties entre les pays du Conseil de coopération des États arabes du Golfe selon une répartition proportionnelle, après recensement des dossiers remplissant les conditions requises. La part attribuée aux étudiants résidant dans chaque pays sera ainsi proportionnelle au nombre de candidatures acceptées et conformes aux conditions, dans la limite des places et des bourses disponibles.

Le ministère tunisien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se chargera de recevoir les dossiers de candidature et de les transmettre à l'ambassade de la République tunisienne à Amman. La décision finale concernant l'admission des candidats relève toutefois du ministère jordanien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.