Tunisie/Mali: Match Club Africain-Djoliba - Le ministère de l'Intérieur annonce des mesures de circulation

Le ministère de l'Intérieur a annoncé une série de mesures de circulation et de stationnement à l'occasion du match qui opposera le Club Africain au Djoliba du Mali, samedi 5 septembre 2026 à 19h00 au stade Hamadi Agrebi de Radès, dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue des champions africaine.

Selon le dispositif annoncé, la circulation et le stationnement de tous types de véhicules seront interdits sur la route nationale n°1, entre l'échangeur de Choucha Radès et celui de Borj El Ouzir-Zahra, de 16h00 à 22h00. Cette mesure ne concerne pas les véhicules se dirigeant vers le stade et dont les occupants sont munis d'un abonnement ou d'un billet d'accès.

Les portes du stade seront ouvertes dès 16h00. Les supporters sont ainsi appelés à rejoindre les lieux suffisamment tôt afin d'éviter les encombrements et de faciliter leur accès au stade.

Accès au stade et contrôle des billets

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les détenteurs de billets et d'abonnements devront les présenter aux différents points de contrôle situés notamment au niveau de l'accès au stade depuis le côté de l'autoroute, de l'échangeur d'Oued Méliane, de l'échangeur BSB et de l'échangeur Nubo.

Afin de fluidifier la circulation, le ministère a également précisé les emplacements réservés aux différents détenteurs de billets et d'abonnements.

Le parking nord sera réservé aux détenteurs des abonnements et billets « VIRAGE », ainsi qu'aux détenteurs des abonnements « PELOUSE ». Son accès se fera notamment par l'échangeur du stade, puis l'entrée principale et la direction à gauche vers le parking nord. Il sera également possible d'y accéder par Nubo, puis l'échangeur du Village méditerranéen, avant de prendre à droite vers le parking.

Le parking sud sera, quant à lui, destiné aux détenteurs des invitations, des abonnements et billets « ENCEINTE-TRIBUNE », ainsi qu'aux détenteurs des billets « PELOUSE ».

Des parkings spécifiques pour les supporters

L'accès au parking sud pourra se faire depuis l'autoroute sud, en empruntant l'échangeur Borj El Ouzir-Zahra sous le pont, puis l'accès au parking par l'entrée El Zitoun. Les supporters pourront également y accéder depuis la RN1, via Choucha Radès et l'échangeur de la Nouvelle Médina, avant de rejoindre le parking par l'entrée El Zitoun.

Un autre itinéraire est prévu depuis Nubo, via l'échangeur du Village méditerranéen, puis en prenant à gauche vers le parking sud.

Le ministère de l'Intérieur appelle les supporters à utiliser les parkings qui leur sont réservés afin de contribuer à la fluidité de la circulation et au bon déroulement du dispositif sécuritaire.

L'accès au parking VIP se fera exclusivement par l'entrée principale et sera réservé aux détenteurs de billets de loge ainsi qu'aux journalistes.

Les autorités invitent par ailleurs les usagers de la route à respecter le code de la route, à éviter le recours aux moyens de transport non autorisés ou anarchiques ainsi que la surcharge des véhicules, la conduite dangereuse et tout comportement susceptible de compromettre la sécurité des usagers.