Tunisie: Une mère et sa fille arrêtées dans un réseau présumé de falsification de monnaie

4 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Les agents de la sous-direction des affaires criminelles d'El Gorjani ont démantelé un réseau présumé de falsification et de mise en circulation de monnaie nationale, composé de huit personnes, dont une femme et sa fille.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les membres présumés du réseau seraient impliqués dans la falsification de billets de banque et leur écoulement auprès de commerçants et de propriétaires de commerces dans la capitale et ses environs.

L'affaire a été déclenchée à la suite d'informations parvenues aux services de la sous-direction des affaires criminelles faisant état de l'implication présumée de plusieurs personnes dans des activités liées à la falsification et à la mise en circulation de faux billets.

Les investigations menées dans ce cadre ont permis, selon les premiers éléments disponibles, d'établir que les suspects auraient procédé à la vente de billets contrefaits à un prix inférieur à leur valeur nominale, afin de faciliter leur mise en circulation dans les commerces et sur les marchés.

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Huit suspects interpellés

Les opérations menées par les agents d'El Gorjani ont abouti à l'arrestation des huit suspects, dont une femme qui gérerait plusieurs cafés ainsi que sa fille.

Les huit personnes ont été placées en garde à vue sur décision des autorités judiciaires compétentes, dans l'attente de la poursuite des investigations visant notamment à déterminer le rôle et le degré d'implication de chacun.

L'enquête devra également permettre d'identifier l'ensemble des personnes éventuellement impliquées dans le réseau et de déterminer l'étendue des opérations de falsification et de mise en circulation des faux billets.

Des peines pouvant être lourdes

La falsification de monnaie et la mise en circulation de billets contrefaits constituent des infractions pénales graves. Les peines encourues varient selon la nature des faits, le degré de participation et la qualification juridique retenue par la justice.

La responsabilité pénale de chaque suspect ainsi que les éventuelles sanctions seront déterminées à l'issue des investigations et de la procédure judiciaire, sur la base des éléments qui seront établis par l'enquête.

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