Tunisie: Cinéma tunisien - Le mécanisme d'acquisition des droits d'exploitation non commerciale réactivé

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé jeudi la réactivation du mécanisme d'acquisition des droits d'exploitation non commerciale d'œuvres cinématographiques tunisiennes, un dispositif clé suspendu depuis 2022.

Cette reprise se concrétise par le lancement immédiat par le Centre national du cinéma et de l'image (CNCI), au titre de la session 2026, d'un appel à candidatures pour l'achat de ces droits.

Selon un communiqué publié jeudi soir, le ministère indique que ce dispositif s'inscrit dans une orientation institutionnelle visant à soutenir les professionnels et à valoriser les œuvres nationales, tout en offrant un apport financier supplémentaire aux producteurs afin de pérenniser les investissements dans le secteur.

Cet appel s'adresse spécifiquement aux producteurs tunisiens ayant réalisé des longs ou courts métrages (fiction, documentaire et animation) au cours des années 2022, 2023 et 2024, sans avoir bénéficié d'aucun soutien public préalable de la part du ministère ou des institutions sous sa tutelle.

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Selon le calendrier établi par le CNCI, les candidats ont jusqu'au 2 octobre 2026 à 17h30 pour déposer leur dossier complet au Bureau d'ordre central de l'institution, situé à la Cité de la Culture à Tunis.

Les pièces requises comprennent notamment un formulaire d'inscription, l'autorisation de tournage, les justificatifs juridiques et fiscaux de l'entreprise, les contrats de travail légalisés de l'équipe technique, les budgets certifiés ainsi qu'une copie numérique de l'œuvre.