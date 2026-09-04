Afrique: Coupe de la CAF - L'Espérance de Zarzis s'impose face à Diambars (3-1)

L'Espérance Sportive de Zarzis a battu le club sénégalais de Diambars 3-1, vendredi au stade Taïeb Mhiri de Sfax, en match aller du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Les Sénégalais ont ouvert le score dès la 13e minute par l'intermédiaire d'El Hadji Djiby Diallo. Menés au score, les joueurs de l'Espérance de Zarzis ont rapidement réagi et égalisé à la 35e minute grâce à une frappe de Khalil Kassab.

Au retour des vestiaires, les Zarzissiens ont pris l'avantage sur penalty, transformé par Khalil Kassab à la 56e minute, avant que Samba Diouf ne porte le score à 3-1 à la 70e minute.

Diambars a terminé la rencontre à dix après l'expulsion de Mohamed Diani à la 67e minute.

Grâce à cette victoire, l'Espérance de Zarzis aborde le match retour avec un avantage de deux buts. La seconde manche est prévue samedi 12 septembre à Dakar, à partir de 18h00.