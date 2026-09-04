Afrique: Bilan des Tunisiens aux jeux méditerranéens - Honnête compte tenu de tout...

Vu les moyens dérisoires et les limites de l'encadrement et du suivi, ce qu'ont fait nos athlètes est très bon à nos yeux.

Vous pouvez dire que les Jeux méditerranéens ne sont pas une compétition de haut niveau international par rapport à d'autres compétitions, cela ne changera rien dans le constat : ce rendez-vous sportif est une compétition sérieuse. Gagner aux JM a permis, au passé, à plusieurs athlètes de briller plus tard dans des compétitions de haut niveau.

Pour la participation tunisienne, on pense qu'elle est honorable à part quelques déceptions, notamment en karaté ou en natation. Le fait de monter sur le podium est déjà une bonne performance. Et ce sont toujours les sports individuels qui ont brillé plus que les sports collectifs même si le football et le hand féminin se sont bien comportés. Sans rentrer dans les détails, les Tunisiens ont décroché plus d'une vingtaine de médailles (vingt-six) avec trois médailles d'or. Certes, nous sommes loin des Italiens, des Turcs, des Grecs, des Français ou des Egyptiens, mais la comparaison n'a pas de sens, parce que l'effectif et les moyens mis sont si différents.

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On sait tous que nos athlètes n'ont pas préparé les JM dans les meilleures conditions possibles, les budgets offerts étaient limités (on n'y peut rien en fin de compte), l'encadrement est ce qu'il est malgré la bonne volonté. Qu'est-ce qu'on pouvait demander de plus quand on voit le calvaire qu'ont vécu les athlètes durant la saison ? Certains d'entre eux ont choisi, d'ailleurs, l'escapade et ont lâché la mission à laquelle ils étaient envoyés, le reste a été courageux et brave. Chaque médaille gagnée est un vrai exploit sportif et humain.

Les athlètes, leurs entraîneurs et directeurs techniques ont fait ce qu'ils ont pu, à la lumière des conditions de préparation, et c'est tout à leur honneur. Les hauts responsables du sport tunisien au ministère des Sports et au Cnot n'ont rien fait ou presque pour améliorer ces conditions. Ils étaient juste occupés par leurs postes et leurs missions et non des sportifs et leurs besoins.

Ils auraient pu donner plus de moyens, motiver davantage financièrement les athlètes, mais ils ne l'ont pas fait. Avec cette réalité austère, les athlètes se sont surpassés et décroché des médailles. La moindre médaille est, dans ce cas, une preuve de courage et de générosité. Le bilan est très honorable compte tenu de toutes les contraintes subies.

Le jour où on mettra le paquet sur les sportifs, le jour où la planification des tournois internationaux se fera mieux, le jour où on respectera plus l'effort des athlètes, ce jour-là, on pourra être exigeant vis-à-vis du bilan des participations sportives.