Pour leur deuxième participation à la Coupe de la CAF, les "Sang et Or" de Zarzis aspirent à passer un cap, celui du premier tour. Pour ce faire, il faut réussir son entrée en matière et prendre option.

Vingt ans après, l'Espérance Sportive de Zarzis retrouve l'arène continentale. En effet, c'est en 2006 que les Zarzissiens avaient participé pour la première fois de leur histoire à la Coupe de la CAF.

La première participation des "Sang et Or" de Zarzis à la Coupe de la Confédération s'est restreinte au premier tour préliminaire, éliminée par la formation marocaine, Olympique Khouribga.

Et à vrai dire, le manque d'expérience a été un facteur déterminant dans l'élimination précoce en 2006. Après avoir pris option à l'aller à Zarzis en s'imposant par un but à zéro, les Zarzissiens semblaient croire trop tôt à la qualification et ils ne sont pas prêts, 20 ans après, à oublier la raclée du match retour : une lourde défaite sans appel (0-6).

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Bien que cette débâcle soit bien loin, les "Sang et Or" doivent en retenir la leçon en prévision du match retour, le 12 de ce mois à Dakar. Ceci dit, il faudra commencer par prendre déjà option cet après-midi en allant chercher la victoire au Mhiri face à Diambars FC.

Un adversaire de second plan

L'adversaire du jour de l'ESZ n'était pas prédestiné à participer à la Coupe de la CAF. Diambars a même perdu la finale de la Coupe du Sénégal face à l'Association sportive et culturelle Sonacos. Mais comme le vainqueur de la Coupe du Sénégal n'a pas une licence CAF, Diambars a été retenu à sa place.

A noter que Diambars FC revient de loin. Après des années passées en deuxième division, le club vient de retrouver la Ligue 1 à l'issue de la saison écoulée.

Diambars FC est un adversaire de second plan. A Moncef Mcharek et ses poulains de savoir négocier leur double confrontation contre un adversaire qui, sur le papier, est dans les cordes des Zarzissiens, appelés à faire preuve cette fois-ci de réalisme dans la perspective de faire mieux que la première fois en passant le cap du premier tour.

Ceci dit, les Zarzissiens, qui ont réussi leur première sortie de la saison en s'imposant à domicile face aux Béjaois (1-0), ont perdu samedi dernier sur la même pelouse du Mhiri devant les Sfaxiens (1-2). Une défaite qui importe peu, étant donné qu'ils avaient ménagé leurs efforts en prévision de l'explication d'aujourd'hui. Seul mot d'ordre : gagner par le plus large des scores. Pour ce fait, Moncef Mcharek peut toujours compter, entre autres, sur Hédi Jertila et Hamdi Abidi.