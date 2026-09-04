Tunisie: Tunis-Dubaï - Emirates introduit une première mondiale dans ses cabines Économie Premium

Emirates continue d'améliorer l'expérience de voyage de ses passagers au départ de Tunisie en enrichissant son expérience primée en classe Économie Premium et en lançant le premier siège entièrement électrique au monde dans cette classe, équipé d'une cloison de séparation réglable s'étendant sur toute la hauteur entre chaque siège.

Ce siège fera ses débuts à bord des avions Airbus A350 récemment livrés. Il associe une innovation de pointe dans le secteur aéronautique à un confort haut de gamme, offrant aux passagers un contrôle accru de leur espace personnel tout au long du vol.

Le nouveau siège a été installé dans la cabine Économie Premium des Airbus A350 d'Emirates, selon une configuration spacieuse de 2-3-2 ne comptant que 28 sièges. Il représente le dernier investissement de la compagnie aérienne pour développer et améliorer continuellement l'expérience de ses passagers.

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La cloison de séparation électrique s'étend sur toute la hauteur du siège, constituant une première mondiale dans les cabines de classe Économie Premium. Les sièges Économie Premium d'Emirates offrent une largeur généreuse de 20 pouces, tandis que l'espacement entre les rangées atteint 39 pouces à bord des A350. Les sièges peuvent également s'incliner dans une position confortable semblable à celle d'un berceau, sans empiéter sur la rangée située derrière, permettant ainsi aux passagers de dormir et de se détendre plus confortablement pendant le vol.

Comment fonctionne le siège ?

Les passagers peuvent relever ou abaisser facilement la cloison à l'aide des commandes du siège et la verrouiller dans la position qui leur convient. Ils disposent ainsi d'un espace plus intime et confortable pour se détendre, prendre un repas ou travailler tout au long du vol. Le nouveau siège est le premier siège entièrement électrique d'Emirates en classe Économie Premium. Les passagers peuvent également régler leur position assise préférée d'une simple pression sur un bouton grâce à la commande intégrée, qui comprend des réglages dédiés, notamment une position de relaxation et une position repas.

Le confort est renforcé par l'appuie-tête U Dream, largement salué, conçu par Safran Seats. Cet appuie-tête en cuir, repensé, offre un soutien exceptionnel au cou et à la tête, tandis que ses côtés peuvent être ajustés dans plusieurs positions afin de garantir un confort personnalisé à chaque passager. Le repose-pieds en cuir, rabattable manuellement, favorise également la détente et contribue à réduire la fatigue des jambes pendant les vols long-courriers.

Une alimentation toujours disponible pour les appareils des passagers

La recharge sans fil est également proposée pour la première fois en classe Économie Premium, permettant aux passagers de recharger facilement leurs appareils compatibles tout au long du vol.

Chaque siège dispose en outre d'un port de recharge USB-C et d'une tablette pratique et rabattable dotée d'un support intégré pour téléphone, ce qui permet d'utiliser son appareil personnel comme second écran pendant le repas ou le visionnage de contenus de divertissement.

Les passagers peuvent aussi profiter du système de divertissement en vol primé ice d'Emirates, grâce à un écran tactile de 13,3 pouces offrant une résolution 4K et la technologie HDR, pour une image nette et une réactivité exceptionnelle lors de la navigation. À bord des Airbus A350 récemment livrés, les passagers pourront également regarder des images améliorées provenant des caméras extérieures de l'avion. De nouveaux angles de vue extérieurs, à gauche et à droite, viennent s'ajouter aux deux caméras existantes qui montrent respectivement les vues avant et inférieure, pour une expérience encore plus immersive pendant le vol.

Depuis le lancement de la classe Économie Premium en 2022, Emirates a continué d'étendre cette cabine au sein de sa flotte en pleine croissance. Le service est désormais disponible sur tous les marchés actuellement desservis par les A350 de la compagnie aérienne.

S'appuyant sur l'expérience remarquable de la compagnie en classe Affaires, la classe Économie Premium d'Emirates a établi une nouvelle référence dans cette catégorie en offrant un niveau de confort, d'intimité et de raffinement comparable à celui des cabines Affaires de nombreuses compagnies aériennes. La cabine associe des sièges spacieux, un espace généreux pour les jambes, une expérience gastronomique haut de gamme et un divertissement de niveau international, pour offrir une expérience de voyage exceptionnelle qui a remporté plusieurs prix internationaux. Elle a notamment été élue « Meilleure classe Économie Premium » aux Business Traveller Middle East Awards en 2024 et 2025, et a reçu le titre de « Meilleure compagnie aérienne proposant une classe Économie Premium » lors des ULTRAs 2025.

Le lancement du premier siège électrique au monde en classe Économie Premium, doté d'une cloison de séparation pleine hauteur, marque une nouvelle étape dans la longue histoire d'Emirates en matière d'innovation dans le secteur aéronautique. Forte de son rôle de pionnière dans la connectivité à bord et l'accès au Wi-Fi pendant le vol, ainsi que du lancement de systèmes de divertissement de nouvelle génération et de ses investissements continus dans le confort des passagers, Emirates reste déterminée à proposer des produits qui aident ses clients à « mieux voyager ».

Emirates opère actuellement un vol quotidien entre Tunis et Dubaï. Ce vol est assuré par un Airbus A350 comprenant la cabine Économie Premium, qui a reçu de nombreux éloges. Cet investissement confirme l'engagement de la compagnie à continuer d'améliorer l'expérience de ses passagers au départ de Tunisie et à leur offrir un niveau supérieur de confort et d'intimité pendant leurs voyages.