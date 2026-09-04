Tunisie: Arrestation de Ghazi Mrabet - Les données disponibles sur l'affaire

Le parquet du tribunal de première instance de Tunis a autorisé la sous-direction de lutte contre les stupéfiants, relevant de la police judiciaire, à placer en garde à vue l'avocat Ghazi Mrabet ainsi qu'un trafiquant de drogue recherché et condamné à 40 ans de prison, pour des faits liés au trafic de stupéfiants.

Selon une source judiciaire citée vendredi 4 septembre 2026 par l'Agence TAP, les deux suspects ont été placés en garde à vue pour une durée de cinq jours, dans le cadre d'une enquête portant notamment sur des faits présumés de constitution d'une bande en vue du trafic de stupéfiants et de blanchiment d'argent, selon la même source.

Les deux hommes ont été interpellés en flagrant délit au domicile du trafiquant recherché, où une perquisition a permis de saisir d'importantes quantités de stupéfiants, soit plus de 8 kg de cocaïne et 4 kg de cannabis, ainsi qu'une somme d'argent de 394 mille dinars.

La source judiciaire a précisé que l'avocat, qui se trouvait en compagnie du trafiquant, aurait tenté d'entraver le travail des agents de la police judiciaire afin de permettre à ce dernier de prendre la fuite, avant que les forces de l'ordre ne parviennent à interpeller les deux hommes.

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Les investigations se poursuivent afin de faire la lumière sur les circonstances de cette affaire et de démanteler le réseau présumé, a ajouté la même source.