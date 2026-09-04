Tunisie: Sécuriser l'eau potable à la Cité Ennasr - Le château d'eau, une urgence face aux pics de la consommation

À la Cité Ennasr, les coupures d'eau quotidiennes exaspèrent les riverains. Le quartier figure parmi les zones dans le gouvernorat de l'Ariana qui ont le plus souffert, cet été, des perturbations de l'alimentation en eau potable dues aux vagues caniculaires et aux pics de la consommation. Loin de se limiter aux épisodes de fortes chaleurs, ces coupures ont désormais lieu tout au long de l'année, perturbant le quotidien des résidents contraints de remplir et stocker préventivement de l'eau du robinet dans des bouteilles pour couvrir les besoins quotidiens du foyer.

Les coupures d'eau répétées tout au long de l'année ont épuisé la patience des résidents. Pour de nombreux habitants et riverains, cette situation n'a que trop duré. D'après l'ingénieur Abderrazak Ben Brahim, la croissance démographique dans cette cité, qui selon ses estimations, va porter les besoins à 12 000 m³ d'eau par jour, impose d'envisager des solutions à moyen et à long terme.

En effet, face à des étés qui vont devenir de plus en plus chaud et qui vont induire une forte pression sur le réseau, l'ingénieur propose de bâtir un château d'eau de 15 000 m³ sur les hauteurs de la cité, équipé d'une station de pompage et des installations connexes. Les avantages d'un tel dispositif, qui permettrait de renforcer la capacité du réseau de la Sonede à faire face les pics de demande, sont multiples.

Il permettrait notamment de renforcer la capacité du réseau de la Sonede à faire face aux besoins de plus en plus croissants des habitants dans cette zone, d'autant plus que leur nombre pourrait atteindre 80.000 à l'horizon 2040. Le coût d'un tel projet oscillerait entre 15 et 18 millions de dinars, ce qui revient à un investissement compris entre 190 et 225 dinars par habitant.

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Face à la fréquence croissante des vagues de chaleur et à la vétusté d'un réseau sous pression, le déploiement de tels équipements s'avère nécessaire notamment dans les zones urbaines adaptées à l'aménagement de ces installations hydrauliques. Au-delà d'offrir une alternative aux coupures récurrentes, elles pourront permettre, si elles sont aménagées, d'assurer un approvisionnement durable en eau potable au cours des prochaines décennies.