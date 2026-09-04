Tunisie: Pourquoi - Question de programmation...

4 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

Le mercredi après-midi, la circulation ferroviaire entre Tunis et Djebel Djelloud a été interrompue pour cause de travaux sur le pont qui relie la route St-Gobain à l'A1.

Et, comme de bien entendu, les usagers n'en ont pas été informés et se sont retrouvés devant le fait accompli.

Inutile de revenir sur le calvaire enduré par les citoyens qui, par cette chaleur étouffante et, ballottés d'un coin à l'autre de la gare, ne trouvaient personne à qui s'adresser.

Finalement, il s'est avéré qu'une desserte par bus Tunis-Djebel Djelloud a été établie, mais où est installée cette desserte ? Partout et nulle part, puisque personne n'a été capable d'indiquer son endroit précis, obligeant les usagers de se déplacer d'un endroit à l'autre.

Et si ces travaux avaient été programmés le dimanche, cela n'aurait-il pas évité tous ces tracas ?

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