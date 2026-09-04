Tunisie: Incendie au mont Bargou - Deux suspects placés en détention à Siliana

Le juge d'instruction près le Tribunal de première instance de Siliana a ordonné, vendredi 4 septembre 2026, le placement en détention de deux suspects dans le cadre de l'enquête sur l'incendie qui s'est déclaré au mont Bargou, causant des dégâts à des bâtiments et d'importants dommages au patrimoine forestier. Trois autres suspects ont été laissés en liberté, dans l'attente de la poursuite des investigations et des expertises techniques.

Selon le procureur adjoint de la République et porte-parole du Tribunal de première instance de Siliana, le juge Aïssa Kacemi, les personnes impliquées sont notamment poursuivies pour constitution d'une entente en vue de porter atteinte aux personnes et aux biens, incendie volontaire d'un local inhabité et participation à ces faits.

Le porte-parole du tribunal a précisé que les peines encourues pour les infractions en question peuvent aller jusqu'à la réclusion à perpétuité.

Cinq suspects arrêtés

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L'affaire a débuté après le signalement de l'incendie au parquet du Tribunal de première instance de Siliana. Le juge d'instruction a alors ordonné l'ouverture d'une information judiciaire contre toute personne dont l'implication serait révélée par les investigations.

Une commission rogatoire judiciaire a également été confiée à la brigade de recherches et d'investigations de la Garde nationale de Siliana afin de mener les investigations nécessaires.

Les premières investigations ont conduit à l'arrestation de cinq personnes, dont des agents forestiers. Quatre d'entre elles ont été placées en garde à vue pendant 48 heures, tandis qu'une cinquième personne a été maintenue en liberté.

Deux suspects écroués, trois laissés en liberté

À l'issue de cette première phase d'enquête, les cinq suspects ont été présentés au juge d'instruction. Celui-ci a décidé de placer deux d'entre eux en détention et de laisser les trois autres en liberté, tout en les maintenant à la disposition de la justice.

L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances précises de l'incendie, les responsabilités éventuelles des personnes impliquées et les causes des importants dégâts enregistrés au niveau du couvert forestier et des bâtiments touchés.