Afrique: Exercice 'Phoenix Express 26' - La Tunisie accueille 400 militaires et observateurs de 13 pays

4 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par M. B

La Tunisie accueille, du 6 au 18 septembre, l'exercice naval multilatéral "Phoenix Express 26", organisé en coopération avec le commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM), a annoncé vendredi le ministère de la Défense nationale.

Quelque 400 militaires et observateurs représentant 13 pays prennent part à cet exercice, parmi lesquels l'Algérie, la Libye, le Maroc, l'Égypte, la Turquie, Malte, l'Italie, la France, l'Espagne, la Belgique, la Géorgie, les États-Unis et la Tunisie, pays hôte.

À cette occasion, cinq bâtiments militaires participant à l'exercice seront accueillis en Tunisie. L'objectif est de renforcer la coopération régionale et de développer les capacités opérationnelles communes dans le domaine de la sécurité maritime.

L'exercice porte notamment sur l'entraînement des équipages navals à l'utilisation et à l'intégration des systèmes, équipements et moyens modernes dans les opérations maritimes. Il vise également à renforcer leurs capacités à lutter contre les activités illicites en mer et les différentes formes de menaces et de criminalité organisée, notamment la contrebande et la traite des êtres humains, contribuant ainsi à la sécurité et à la stabilité de la Méditerranée.

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Le programme prévoit également des cours théoriques et des ateliers pratiques dans plusieurs domaines liés aux opérations maritimes, notamment l'utilisation de véhicules de surface sans équipage, la visite et l'inspection des navires, le renseignement maritime, la lutte contre les armes biologiques et chimiques, le soutien sanitaire et les premiers secours, ainsi que les dispositions juridiques régissant les activités maritimes.

 

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