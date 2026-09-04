Tunisie: Plus de 672 MD consacrés à la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027

Le directeur général des bâtiments et de l'équipement au ministère de l'éducation Anis Kouki a souligné, vendredi, que la valeur des investissements réalisés pour la réhabilitation de l'infrastructure scolaire et l'équipement des établissements éducatifs, dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027, a dépassé 672 millions de dinars avec une augmentation d'environ 40 millions de dinars par rapport à l'année scolaire précédente.

Kouki a précisé, au cours d'une cérémonie de distribution d'équipements scolaires et de mobilier aux différents commissariats régionaux de l'éducation, que ces investissements sont répartis entre la création de nouveaux établissements éducatifs, l'extension des établissements existants et l'acquisition des équipements nécessaires.

Il a indiqué que le programme de préparation pour la rentrée scolaire comprend la création de 23 nouveaux établissements éducatifs, dont deux établissements liés au programme de la « deuxième chance » dans les villes de Béja et Nabeul, ainsi qu'un complexe sportif à Kairouan, en plus de la création d'environ 300 salles de classe moyennant un coût de plus de 150 millions de dinars.

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Le directeur général des bâtiments et de l'équipement au ministère de l'éducation a ajouté que, plus de 1200 interventions ont été réalisées dans le cadre des différents programmes de rénovation des établissements éducatifs, avec une enveloppe estimée à environ 400 millions de dinars.

Dans ce contexte, des crédits d'investissement de l'ordre de 68 millions de dinars ont été consacrés à la mise en oeuvre du programme de construction de clôtures et de réhabilitation des clôtures anciennes, dans le but de renforcer la sécurité des élèves et du personnel éducatif et de protéger les établissements éducatifs.

Kouki a relevé que le ministère de l'éducation a acquis près de 100 mille bancs tables avec un coût total de plus de 33 millions de dinars, pour couvrir les besoins de plus de 6300 salles de classe, outre l'équipement des classes préparatoires et des établissements scolaires dans les différents cycles scolaires.

Les préparatifs ont englobé également l'acquisition de plus de 3000 photocopieuses pour les établissements éducatifs d'une valeur de plus de 15 millions de dinars, ainsi que le renforcement des établissements avec des équipements informatiques et l'équipement des laboratoires éducatifs à différents niveaux, afin de contribuer à l'amélioration des conditions d'étude et à soutenir les établissements existants.

Concernant le renforcement de la sécurité des établissements éducatifs, Anis Kouki a précisé que le ministère de l'éducation poursuit la mise en oeuvre d'un programme visant à renforcer la protection des établissements et à sécuriser leur environnement, à travers l'installation de caméras de surveillance dans 2000 écoles primaires, dans le cadre des préparatifs pour la rentrée scolaire 2026-2027.