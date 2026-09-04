Angola: Le Président de la République inaugure le Centre de la jeunesse « Olukeno » à Cunene

Ondjiva — Le Président de la République, João Lourenço, a inauguré, vendredi, à Ondjiva, le Centre de la jeunesse de Cunene « Olukeno », une infrastructure proposant des services intégrés destinés aux enfants, aux adolescents et aux jeunes.

Le projet, à l'initiative de la première dame de la République, Ana Dias Lourenço, s'inscrit dans le cadre des actions de responsabilité sociale de la Fondation Ngana Zenza pour le développement communautaire (FDC).

D'une superficie de 9.722 mètres carrés, le centre est situé dans le quartier de Caculuvale, à Ondjiva, et comprend des espaces adaptés aux différentes tranches d'âge.

Il comprend notamment un bloc administratif ainsi que des espaces destinés aux adolescents âgés de 13 à 17 ans, aux enfants de 3 à 12 ans et aux jeunes de 18 à 24 ans.

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L' « Olukeno », terme de la langue oshikwanyama signifiant « affection et amour », comprend également un espace multimédia, un terrain multisports, des ateliers, une salle de sport en plein air, des vestiaires, un poste médical, des locaux techniques, une cuisine et un réfectoire.

Le centre propose des activités éducatives, culturelles et sportives, ainsi que des services d'accompagnement psychosocial, dans le but de favoriser le développement et le bien-être des jeunes de la région.

L'inauguration du centre marque le début de la visite de deux jours du Président de la République dans la province de Cunene. Pour samedi, l'inauguration des barrages de Ndúe et de Calucuve, tous deux situés dans la municipalité de Cuvelai, est prévue.