Angola: Le couple présidentiel plante des arbres à Cunene

Ondjiva — Le Président João Lourenço et la Première dame Ana Dias Lourenço ont planté des arbres ce vendredi au Centre de jeunesse « Olukeno » à Ondjiva, dans le cadre d'une initiative visant à sensibiliser les enfants à la préservation de l'environnement.

Ce geste, réalisé sur le site même du centre inauguré par João Lourenço, a pour but de transmettre aux enfants l'exemple de l'importance de planter des arbres et de contribuer à la protection des espaces verts.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'actions d'éducation à l'environnement destinées aux nouvelles générations, afin de développer une plus grande conscience de la nécessité de préserver la nature.

La plantation d'arbres symbolise également un engagement à créer un environnement plus sain et plus durable pour les générations futures.

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Le Centre de la jeunesse de Cunene « Olukeno », une infrastructure offrant des services intégrés pour les enfants, les adolescents et les jeunes, est le fruit d'une initiative de la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, dans le cadre des actions de responsabilité sociale de la Fondation Ngana Zenza pour le Développement Communautaire (FDC).

D'une superficie de 9 722 mètres carrés, le centre est situé dans le quartier de Caculuvale, à Ondjiva, et propose des espaces adaptés aux différentes tranches d'âge.

Il comprend notamment un bâtiment administratif, des espaces dédiés aux adolescents de 13 à 17 ans, aux enfants de 3 à 12 ans et aux jeunes de 18 à 24 ans.

« Olukeno », un mot de la langue oshikwanhama signifiant affection et amour, abrite également un espace multimédia, un terrain multisports, des ateliers, une salle de sport extérieure, des vestiaires, un poste médical, des locaux techniques, une cuisine et une cafétéria.

Cet espace propose des activités éducatives, culturelles et sportives, ainsi que des services de soutien psychosocial, afin de favoriser l'épanouissement et le bien-être des jeunes de la région.

L'inauguration du centre marque le premier jour de la visite de deux jours du Président de la République dans la province de Cunene.

L'inauguration des barrages de Ndúe et de Calucuve, tous deux situés dans la municipalité de Cuvelai, est prévue ce samedi.