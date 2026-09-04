Angola: Le couple présidentiel plante des arbres à Cunene

4 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/SB

Ondjiva — Le Président João Lourenço et la Première dame Ana Dias Lourenço ont planté des arbres ce vendredi au Centre de jeunesse « Olukeno » à Ondjiva, dans le cadre d'une initiative visant à sensibiliser les enfants à la préservation de l'environnement.

Ce geste, réalisé sur le site même du centre inauguré par João Lourenço, a pour but de transmettre aux enfants l'exemple de l'importance de planter des arbres et de contribuer à la protection des espaces verts.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'actions d'éducation à l'environnement destinées aux nouvelles générations, afin de développer une plus grande conscience de la nécessité de préserver la nature.

La plantation d'arbres symbolise également un engagement à créer un environnement plus sain et plus durable pour les générations futures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Centre de la jeunesse de Cunene « Olukeno », une infrastructure offrant des services intégrés pour les enfants, les adolescents et les jeunes, est le fruit d'une initiative de la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, dans le cadre des actions de responsabilité sociale de la Fondation Ngana Zenza pour le Développement Communautaire (FDC).

D'une superficie de 9 722 mètres carrés, le centre est situé dans le quartier de Caculuvale, à Ondjiva, et propose des espaces adaptés aux différentes tranches d'âge.

Il comprend notamment un bâtiment administratif, des espaces dédiés aux adolescents de 13 à 17 ans, aux enfants de 3 à 12 ans et aux jeunes de 18 à 24 ans.

« Olukeno », un mot de la langue oshikwanhama signifiant affection et amour, abrite également un espace multimédia, un terrain multisports, des ateliers, une salle de sport extérieure, des vestiaires, un poste médical, des locaux techniques, une cuisine et une cafétéria.

Cet espace propose des activités éducatives, culturelles et sportives, ainsi que des services de soutien psychosocial, afin de favoriser l'épanouissement et le bien-être des jeunes de la région.

L'inauguration du centre marque le premier jour de la visite de deux jours du Président de la République dans la province de Cunene.

L'inauguration des barrages de Ndúe et de Calucuve, tous deux situés dans la municipalité de Cuvelai, est prévue ce samedi.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.