Angola: Le crédit au secteur non financier progresse de 12,8 %

Luanda — Le crédit brut au secteur non financier en Angola s'est établi à 9.200 milliards de kwanzas en juillet de cette année, soit une hausse d'environ 1.000 milliards de kwanzas, correspondant à 12,8 %, par rapport à la même période de l'année précédente.

Sur le montant total des crédits accordés, 85,1 % correspondent à l'endettement du secteur privé, composé des entreprises privées et des particuliers, tandis que 14,9 % représentent l'endettement du secteur public, comprenant l'administration publique et les entreprises publiques.

Selon une note d'information statistique de la Banque nationale d'Angola (BNA), au cours de la période considérée, l'encours du crédit à l'économie en monnaie nationale a atteint 7 400 milliards de kwanzas, soit une hausse de 739,7 milliards de kwanzas par rapport à la même période de 2025.

L'endettement du secteur public non financier s'est élevé à 1 400 milliards de kwanzas, dont 61,1 % au titre de l'administration publique et 38,9 % des entreprises publiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par rapport à la même période de l'année précédente, la BNA fait état d'une progression de 254,5 milliards de kwanzas.

L'endettement du secteur privé a augmenté de 802,7 milliards de kwanzas, soit 11,3 %, passant de 7 100 milliards de kwanzas en juillet 2025 à 7 900 milliards de kwanzas en juillet de cette année.

Le document indique que le crédit brut destiné au secteur réel de l'économie a atteint 2 100 milliards de kwanzas, en hausse de 46,6 % sur un an.

Cette progression a été principalement portée par les industries manufacturières, dont l'encours a augmenté de 323,3 milliards de kwanzas.

S'agissant du crédit total accordé dans le cadre de l'Avis n° 10/2024 de la BNA destiné à promouvoir le secteur réel de l'économie, il s'est établi à 1 400 milliards de kwanzas, représentant 68,2 % de l'ensemble des crédits accordés à ce secteur et 15,6 % du portefeuille de crédit brut du système bancaire.

Par rapport à la même période de l'année précédente, ce montant a progressé de 127,1 milliards de kwanzas, soit 9,7 %, avec notamment une hausse du financement des projets dans les sous-secteurs des industries manufacturières ainsi que de l'agriculture, de l'élevage, de la chasse, de la sylviculture et de la pêche.