Angola: Félix Tshisekedi assiste à l'inauguration des barrages de Ndúe et Calucuve

Ondjiva — Le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, assistera, ce samedi, à la cérémonie d'inauguration des barrages de Ndúe et Calucuve, dans la province de Cunene, en tant qu'invité spécial du chef d'État angolais, João Lourenço.

Conformément au programme de sa visite dans la province de Cunene, Félix Tshisekedi sera accueilli samedi par son homologue angolais à l'aéroport du 11 novembre d'Ondjiva. De là, ils se rendront dans la municipalité de Cuvelai, où sera inaugurée l'infrastructure stratégique de deux barrages destinés à lutter contre la sécheresse dans cette région méridionale de l'Angola.

Parallèlement à l'inauguration des barrages, le Président João Lourenço inaugure ce vendredi le Centre de jeunesse de Cunene « Olukeno », une initiative de la Fondation Ngana Zenza pour le développement communautaire (FDC), dont la patronne est la Première dame de la République, Ana Dias Lourenço.

Samedi après-midi, le Président congolais rentrera à Kinshasa, tandis que João Lourenço s'envolera pour Luanda, après avoir conclu sa journée de travail à Cunene.

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Mise en oeuvre du Programme d'aide aux victimes de la sécheresse

Le Programme d'aide aux victimes de la sécheresse dans le sud de l'Angola a été placé sous la supervision constante du Président de la République, João Lourenço, qui s'est rendu régulièrement dans la province de Cunene en 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024.

Dans ce même contexte, le Chef de l'État angolais a inauguré, en 2022, le Système de transfert des eaux du Canal de Cafu, qui garantit l'accès à l'eau à 235 000 personnes et 250 000 têtes de bétail, et permet d'irriguer 5 000 hectares de terres agricoles.

Les barrages de Ndúe et de Calucuve figurent parmi les cinq projets clés de lutte contre la sécheresse dans la province de Cunene.

Le barrage de Ndúe, situé à 97 kilomètres de la ville de Mukolongodjo et influençant les municipalités de Cuvelai, Chissuata et Cafima, bénéficiera dans un premier temps à environ 55 000 habitants et 60 000 têtes de bétail, tout en créant des emplois directs et indirects, principalement pour les jeunes.

L'infrastructure, haute de 32,80 mètres et longue de 1 500 mètres, a une capacité de stockage de 170 millions de mètres cubes d'eau. Elle comprend un aqueduc de 75 kilomètres et 15 réservoirs d'eau destinés à des fins économiques et sociales, profitant à la population, à l'agriculture et à l'élevage le long du canal.

Quant au barrage de Calucuve, situé à 34 kilomètres de la ville de Mukolongodjo, dans la municipalité de Cuvelai, il bénéficiera à plus de 80 000 habitants et près de 200 000 têtes de bétail.

L'infrastructure mesure 31,60 mètres de haut et 2 184 mètres de long, et peut stocker environ 141 millions de mètres cubes d'eau. Elle comprend également un canal d'adduction d'eau de 240 kilomètres et 22 pompes.

La construction des barrages de Ndúe et de Calucuve a débuté le 28 octobre 2021 avec la pose de la première pierre par la ministre d'État aux Affaires sociales de l'époque, Carolina Cerqueira.

Ces deux ouvrages constituent une infrastructure essentielle pour lutter contre la sécheresse qui frappe cycliquement les populations du sud de l'Angola, affectant l'approvisionnement en eau, l'élevage et l'agriculture.