Angola: Le SIAC collecte 2,47 milliards de kwanzas pour le Compte Unique du Trésor

Luanda — Le Service Intégré d'Assistance au public (SIAC) a collecté plus de 2,47 milliards de kwanzas pour le Compte Unique du Trésor (CUT) de janvier à juillet 2026, a révélé jeudi, à Luanda, le secrétaire d'État à l'Administration publique, Domingos Filipe.

S'exprimant lors d'une réunion du ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS), le responsable a annoncé que, durant cette période, 1 490 921 usagers ont été pris en charge par les 16 sous-unités du SIAC.

Domingos Filipe a indiqué que l'unité entrepreneuriale a enregistré un taux de service de 54 %, l'unité de services publics de 45 %, tandis que l'enregistrement nominal des travailleurs et le service d'intermédiation de main-d'oeuvre ont chacun représenté 0,5 %.

Le réseau SIAC a annoncé son intention de construire 24 sous-unités de service d'ici 2027, d'accroître sa capacité de 16 %, de réduire le temps d'attente moyen de 25 à 10 minutes et de moderniser son infrastructure technologique à l'échelle nationale.

Le réseau compte actuellement 16 sous-unités réparties dans les provinces de Luanda, Benguela, Bengo, Huíla, Lunda-Sul, Moxico, Huambo, Malanje, Cabinda, Cunene et Uíge.