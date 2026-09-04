Angola: La première dame considère le Centre « Olukeno » comme une plateforme de transformation sociale

Ondjiva — La première dame de la République, Ana Dias Lourenço, a qualifié, vendredi, à Ondjiva, le Centre de la jeunesse « Olukeno » de plateforme de transformation sociale et de valorisation du capital humain, offrant aux jeunes les conditions nécessaires pour construire un avenir plus prometteur.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration de cette infrastructure dédiée à l'inclusion sociale, dont le ruban inaugural a été coupé par le Président de la République, João Lourenço, elle a affirmé que le centre vise également à renforcer l'exercice d'une citoyenneté active et participative, à même de contribuer au développement durable de la province de Cunene et du pays en général.

« J'ai la ferme conviction qu'investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir du pays », a déclaré la première dame, plaidant pour la promotion de l'autonomie, de l'innovation, du sens des responsabilités et de l'engagement individuel et collectif.

Selon Ana Dias Lourenço, la construction du Centre « Olukeno » crée les conditions permettant aux talents de trouver des opportunités et aux rêves de s'accompagner de discipline et de travail.

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Le projet, à l'initiative de la première dame de la République, s'inscrit dans le cadre des actions de responsabilité sociale de la Fondation Ngana Zenza pour le développement communautaire (FDC).

L' « Olukeno », qui signifie « compassion et amour éternel » dans la langue locale oshikwanyama, est implanté sur une superficie totale de 9 722 mètres carrés, dans le quartier de Caculuvale, à Ondjiva.

Le centre comprend notamment un bloc administratif, un espace destiné aux adolescents âgés de 13 à 17 ans, un autre réservé aux enfants de 3 à 12 ans, ainsi qu'un espace destiné aux jeunes de 18 à 24 ans.

L'infrastructure comprend également un espace multimédia, un terrain multisports, un bloc d'ateliers, une salle de sport en plein air, des vestiaires de service et d'appui au terrain, un poste médical, des locaux techniques, une cuisine et un réfectoire.

Le Centre « Olukeno » propose des activités éducatives, culturelles et sportives, ainsi que des services d'accompagnement psychosocial, dans le but de développer les capacités et de promouvoir le bien-être des jeunes de la région.