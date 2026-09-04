Angola: L'ITEL et TV Cabo signent un accord de coopération pour renforcer les compétences des jeunes

Luanda — L'Institut des télécommunications (ITEL) et TV Cabo ont signé, jeudi, à Luanda, un accord de coopération institutionnelle visant à former les jeunes, à renforcer leurs compétences et à améliorer les conditions d'accès à la connectivité.

Le protocole de coopération a été signé en marge de la 17e édition de la Foire de l'innovation technologique (FITITEL 2026), qui se tient du 3 au 5 septembre, selon une note de presse de TV Cabo transmise vendredi à l'ANGOP.

Dans le cadre de cette collaboration, TV Cabo offrira des possibilités de stage aux étudiants, leur permettant d'acquérir une expérience pratique complémentaire à leur formation académique et de faciliter leur insertion sur le marché du travail.

Le partenariat prévoit également la fourniture de services Internet à l'ITEL, notamment un accès destiné aux étudiants dans le cadre de leurs activités académiques, contribuant ainsi à créer un environnement plus propice à l'apprentissage, à l'innovation et au développement des compétences.

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Ces initiatives s'inscrivent dans la stratégie de responsabilité sociale de TV Cabo, qui considère que le développement du secteur passe également par l'investissement dans les talents nationaux.

L'entreprise entend ainsi contribuer à rapprocher les technologies de l'information et de la communication du secteur de l'éducation et à favoriser le renforcement des compétences des nouvelles générations.

« Nous sommes convaincus qu'investir dans la formation des jeunes, soutenir l'innovation et rapprocher les technologies de l'information et de la communication des établissements d'enseignement constitue une manière concrète de contribuer au développement de l'Angola, en vue de préparer les professionnels appelés à diriger le secteur des télécommunications au cours des prochaines années », a déclaré le directeur général de TV Cabo, António Correia.

La 17e édition de la Foire de l'innovation technologique (FITITEL 2026) se déroule sous le thème « Cybersécurité et confiance numérique à l'ère de l'intelligence artificielle », du 3 au 5 septembre, à l'Institut des télécommunications.