Angola: La Marine appelle à la coopération en matière de sécurité routière

Le commandant adjoint de la Marine de Guerre d'Angola chargé de l'éducation patriotique, le vice-amiral Augusto Lourenço, a lancé, ce vendredi, un appel à un renforcement de la coopération entre les instances militaires et les institutions oeuvrant dans les domaines de l'éducation et de la sécurité routière, afin de réduire le nombre d'accidents de la route dans le pays.

Le vice-amiral a fait cette déclaration lors de la cérémonie d'ouverture de l'atelier sur la gestion du trafic et la sécurité routière, placé sous le thème « Agir avant qu'il ne soit trop tard », et destiné au personnel des corps, établissements et unités de la Marine angolaise.

À l'occasion, il a souligné que la prévention des accidents de la route est une responsabilité collective qui doit impliquer l'ensemble de la société et a sollicité la coopération des instances militaires et des institutions oeuvrant dans les domaines de l'éducation, de l'application de la loi, de la prévention et de la sécurité routière.

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Augusto Lourenço a déclaré que la Marine angolaise doit maintenir ses programmes d'éducation et de sensibilisation destinés à son personnel, en accordant une attention particulière à l'adoption de pratiques de conduite sûres et responsables et à la préservation des ressources mises à la disposition des forces armées par l'État.

Selon le vice-amiral, les accidents graves continuent de se produire sur les routes, nombre d'entre eux étant liés à l'excès de vitesse, à la conduite sous l'influence de l'alcool, à l'utilisation du téléphone portable au volant, à la fatigue, au manque de prudence et à l'indiscipline.

À l'occasion, il a cité le Président de la République, João Lourenço, qui a défendu la nécessité de préserver la vie humaine, rappelant : « Nous devons préserver la vie. La vie humaine est primordiale.»

Pour l'officier, la sécurité routière doit être perçue comme une question de discipline, de civisme et de sécurité nationale, car un accident peut compromettre la capacité opérationnelle d'une unité militaire et engendrer des pertes humaines et matérielles pour l'État.

Il a donc jugé nécessaire de renforcer une véritable culture de la prévention, capable de traduire les connaissances acquises en comportements responsables sur la route.

Le vice-amiral a exprimé l'espoir que ce cycle de conférences permettrait aux participants de réfléchir à leur comportement routier, d'identifier les principaux facteurs de risque et de trouver des solutions concrètes pour réduire les accidents de la route.

« Que chaque militaire soit un acteur de la prévention au sein de sa famille et de sa communauté », a-t-il insisté.

Les accidents de la route constituent actuellement la deuxième cause de mortalité en Angola.

Au cours du premier semestre de cette année, l'Angola a enregistré 1 576 décès et 7 992 blessés suite à 6 135 accidents de la circulation.