Angola: Le Chef de l'État arrive à Cunene

Ondjiva — Le Président de la République, João Lourenço, est arrivé ce vendredi matin dans la province de Cunene, où il inaugurera, ce samedi, les barrages de Ndúe et de Calucuve, intégrés au Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola (PCESSA), lancé en 2019.

Il s'agit de la sixième visite de João Lourenço à Cunene, en sa qualité de Président de la République, dans le cadre d'une mission de suivi des projets d'infrastructure visant à garantir l'approvisionnement en eau de la population et à renforcer l'activité agricole dans les provinces de Cunene, Huíla, Namibe et Benguela.

L'arrivée du Chef de l'État a également été marquée par une forte présence de la population, rassemblée à l'aéroport du 11 Novembro pour saluer le Président João Lourenço.

Selon la Présidence de la République, le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, assistera à la cérémonie d'inauguration des deux barrages en tant qu'invité d'honneur.

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Ce même vendredi, premier jour de sa visite, João Lourenço inaugure le Centre de jeunesse de Cunene « Olukeno », une initiative de la Fondation Ngana Zenza pour le développement communautaire (FDC), dans le cadre des actions de responsabilité sociale de l'institution, dont la marraine est la première dame de la République, Ana Dias Lourenço.

Samedi après-midi, le Président congolais retournera à Kinshasa, tandis que João Lourenço regagnera pour Luanda après sa journée de travail à Cunene.

Avantages des barrages

Sous la responsabilité du ministère de l'Énergie et de l'Eau (MINEA), le Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola a bénéficié d'un suivi constant de la part du président de la République, qui s'est rendu à Cunene en 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024.

Dans le cadre de ce même programme, le chef de l'Exécutif a inauguré, en 2022, le système de transfert de débit du canal de Cafu, qui garantit l'accès à l'eau à 235 000 personnes et 250 000 têtes de bétail, et permet d'irriguer 5 000 hectares de terres agricoles.

Les barrages de Ndúe et de Calucuve font partie des cinq projets structurants destinés à lutter contre les effets de la sécheresse dans la province.

Le barrage de Ndúe, situé à 97 kilomètres de la ville de Mukolongodjo et influençant les municipalités de Cuvelai, Chissuata et Cafima, bénéficiera dans un premier temps à environ 55 000 habitants et 60 000 têtes de bétail, tout en créant des emplois directs et indirects, notamment pour les jeunes.

L'infrastructure, haute de 32,80 mètres et longue de 1 500 mètres, a une capacité de stockage de 170 millions de mètres cubes d'eau. Elle comprend un canal d'adduction d'eau de 75 kilomètres et 15 réservoirs, destinés à divers usages économiques et sociaux, et profitant à la population, à l'agriculture et à l'élevage riverains.

Quant au barrage de Calucuve, situé à 34 kilomètres de la ville de Mukolongodjo, dans la municipalité de Cuvelai, il bénéficiera à plus de 80 000 habitants et près de 200 000 têtes de bétail.

L'infrastructure mesure 31,60 mètres de haut et 2 184 mètres de long, avec une capacité de stockage d'environ 141 millions de mètres cubes d'eau. Elle comprend également un canal d'adduction d'eau de 240 kilomètres et 22 pompes.

La construction des barrages de Ndúe et de Calucuve a débuté le 28 octobre 2021 avec la pose de la première pierre par la ministre d'État aux Affaires sociales de l'époque, Carolina Cerqueira.

Ces deux ouvrages constituent une infrastructure essentielle pour lutter contre la sécheresse qui affecte cycliquement les populations du sud de l'Angola.

Outre l'augmentation de la disponibilité en eau, les barrages devraient contribuer au développement socio-économique et dynamiser l'économie locale, en créant des emplois, en réduisant les maladies hydriques et en apportant d'autres avantages.

Parmi les principaux objectifs des barrages de Ndúe et de Calucuve figurent la réduction de la pénurie d'eau dans le bassin du Cuvelai, l'approvisionnement en eau des populations et du bétail, le renforcement de la sécurité alimentaire, le développement de l'agriculture, la dynamisation du tourisme et la restauration des infrastructures publiques.