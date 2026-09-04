Angola: Des Angolais renforcent leurs compétences en technologies spatiales en France

Luanda — Cinq spécialistes angolais des technologies se rendront, vendredi, en France pour y suivre un master dans les domaines de l'ingénierie des systèmes, de l'intelligence artificielle, de la gestion, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, dans le cadre du projet ANGEO-1.

Cette formation s'inscrit dans le cadre du contrat signé le 3 mars 2023 entre le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS) et Airbus Defence and Space, selon une note de presse du Bureau de gestion du Programme spatial national (GGPEN) dont l'ANGOP a eu connaissance.

Ce contrat constitue l'une des composantes stratégiques du programme de transfert de connaissances associé au développement du premier satellite angolais d'observation de la Terre, ANGEO-1, et vise à renforcer les compétences nationales dans le domaine des technologies spatiales.

En France, les cinq spécialistes se perfectionneront à l'ISAE-SUPAERO, l'un des établissements de référence internationale dans la formation de professionnels des secteurs aérospatial et technologique.

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Outre leur formation académique, ils pourront intégrer l'équipe chargée du suivi du projet ANGEO-1 en France, ce qui leur permettra de conjuguer formation et activités pratiques liées au développement du satellite auprès d'Airbus Defence and Space.

Les cinq spécialistes ont été sélectionnés sur la base de plusieurs critères, notamment leur expérience professionnelle, leur maîtrise de l'anglais, leurs aptitudes au leadership, leur maturité institutionnelle ainsi que les recommandations de leur hiérarchie.

Actuellement en cours de développement, ANGEO-1 sera le premier satellite angolais dédié à l'observation de la Terre.

Selon la note, ce satellite permettra à l'Angola de renforcer l'utilisation des données spatiales dans des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, l'environnement, l'aménagement du territoire, la gestion des ressources naturelles et la réponse aux situations d'urgence.

Le projet prévoit également un vaste programme de transfert de connaissances et de renforcement des capacités techniques au profit d'ingénieurs, de chercheurs et de techniciens angolais, afin de développer les compétences nécessaires à l'exploitation future du système ainsi qu'à la conception de solutions et d'applications fondées sur les données d'observation de la Terre.

« La formation de ces cinq spécialistes constitue ainsi une nouvelle étape dans la consolidation des compétences nationales, en plaçant le savoir, le transfert de technologies et les cadres angolais au coeur de la construction d'une capacité spatiale nationale toujours plus durable et autonome », souligne la note.

Les cinq spécialistes sont issus du Bureau de gestion du Programme spatial national (GGPEN), l'organe du MINTTICS chargé de promouvoir l'utilisation des technologies spatiales au service du développement socio-économique de l'Angola.