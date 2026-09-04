Angola: Le Président de la République en route pour Cunene

Luanda — Le Chef de l'Etat, João Lourenço, a quitté vendredi matin Luanda, pour la province de Cunene où, entre autres activités, il inaugurera samedi les barrages de Ndúe et de Calucuve, des projets destinés à lutter contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola.

Ces deux infrastructures ont été conçues pour renforcer l'approvisionnement en eau et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations touchées par la sécheresse dans la région.

Le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, assistera aux cérémonies d'inauguration en tant qu'invité d'honneur.

Ce vendredi, premier jour de sa visite, le Chef de l'État inaugure une infrastructure destinée à la jeunesse, une initiative de la Fondation Ngana Zenza pour le développement communautaire, dont la patronne est la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour l'Exécutif angolais, l'inauguration de ces barrages représente non seulement un accroissement de l'approvisionnement en eau dans la région, mais aussi une opportunité de dynamiser le développement socio-économique, de revitaliser l'économie locale, de créer des emplois et de réduire les maladies hydriques, parmi d'autres avantages.

Le barrage de Ndúe, situé dans le bassin du fleuve Cuvelai, mesure 32,80 mètres de haut et 1 500 mètres de long. Il est alimenté par un réseau de 75 kilomètres de canaux et comprend 15 chimpacas (réservoirs artificiels) qui traversent les municipalités de Cuvelai, Chissuata et Cafima.

L'infrastructure occupe une superficie de 17,14 kilomètres carrés et a une capacité de stockage de 170 millions de mètres cubes d'eau.

D'un coût de 192 millions de dollars américains, le barrage a été construit en cinq ans et garantit l'approvisionnement en eau de 55 000 habitants et de 60 000 têtes de bétail, tout en permettant l'irrigation de 9 200 hectares.

Quant au barrage de Calucuve, il mesure 31,60 mètres de haut et 2 184 mètres de long, et est doté d'un réservoir d'une capacité de 141 millions de mètres cubes, d'un canal d'adduction d'eau de 240 kilomètres et de 22 chimpacas.

L'infrastructure est associée à un réseau de canaux s'étendant sur 111 kilomètres et à 22 stations de pompage d'eau supplémentaires le long de l'axe Calucuve/Ondjiva, représentant un investissement de 177 millions de dollars et permettant l'approvisionnement en eau à plus 80 000 personnes et près de 200 000 têtes de bétail.

À Calucuve, 28 kilomètres de routes rurales ont été ouverts, desservant des milliers d'hectares et de parcelles de terre destinées aux populations souhaitant pratiquer l'agriculture.

Dans le cadre du Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola (PCESSA), le système de transfert d'eau de Cafu a été inauguré en 2022, garantissant l'accès à l'eau à 235 000 personnes et 250 000 animaux, et permettant l'irrigation de 5 000 hectares de terres agricoles.

D'une valeur de 44 milliards 358 millions 360 651 kwanzas, le canal d'adduction d'eau s'étend sur 165 kilomètres. Trente abreuvoirs pour le bétail, d'une capacité unitaire de 30 millions de litres, y ont été construits.

Toujours dans le cadre du projet PCESSA, la construction du barrage de Hita Hita, anciennement appelé Cova do Leão, est en cours sur la rive droite du fleuve Cunene, dans la municipalité de Cahama. Ce barrage bénéficiera également aux populations de Chitado et de Curoca.

Il s'agit d'un barrage mixte, en béton et en terre, d'une hauteur de 34,5 mètres et d'une longueur de 840 mètres. Il est conçu pour stocker 58,6 millions de mètres cubes d'eau et alimenter 52 186 habitants et 27 700 têtes de bétail.

Le contrat, d'un budget de 126 millions de dollars, devrait être achevé en juillet 2027 et prévoit la construction d'un pipeline de 98 kilomètres destiné à alimenter en eau les populations des municipalités de Cahama et de Curoca, parmi les plus touchées par la sécheresse.

Avec une population de 1 806 417 habitants, la division politico-administrative de la province de Cunene comprend 273 villages, 10 communes et 14 municipalités : Cuanhama, Cahama, Cuvelai, Curoca, Cafima, Chissuata, Chiedi, Chitado, Humbe, Namacunde, Naulila, Nehone, Mupa et Ombadja.