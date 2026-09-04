Angola: Le Groupe Carrinho acquiert une participation de 33,35 % de la BFA

4 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/EH/CS/SB

Luanda — Le groupe Carrinho, par l'intermédiaire de sa société gestionnaire Congolian Financial S.A. (CFSA), a acquis 33,35 % des actions détenues par Banco Português de Investimento (BPI) dans Banco de Fomento Angola (BFA).

Grâce à cet accord, d'une valeur de 388,5 millions d'euros (365 176 000 kwanzas), BPI se retire définitivement du marché angolais.

La finalisation de cette opération est soumise à la vérification d'un ensemble de conditions suspensives, juridiques et réglementaires, notamment l'absence d'opposition de la Banque nationale d'Angola (BNA).

Elle dépendra également de la confirmation par la Commission des marchés de capitaux angolais (CMC) que CFSA n'est pas tenue de lancer une offre publique d'achat obligatoire, selon un communiqué de BPI consulté par ANGOP ce vendredi.

Le Groupe Carrinho est une entreprise industrielle fondée en 1993.

Il possède le plus grand parc industriel du pays et pilote le plus important programme privé de développement agricole et de responsabilité sociale.

Dans le secteur manufacturier, le groupe exploite 17 usines.

Le Groupe détient 74 % du capital de Banco de Comércio e Indústria (BCI) et une participation estimée à 70 % dans Banco Keve.

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