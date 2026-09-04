Angola: PRODEL récompensée pour son excellence statistique

Luanda — La Société publique de production d'électricité (PRODEL) a été distinguée mercredi à Luanda par la Banque nationale d'Angola (BNA) pour sa contribution à la production et à la diffusion d'informations statistiques fiables pour le pays.

Cette distinction, remise sous forme de certificat de mérite, a eu lieu lors d'un atelier sur le thème « Pertinence de l'indicateur mensuel d'activité économique (IMAE) », organisé par la banque centrale angolaise.

Dans un communiqué transmis à ANGOP, l'institution souligne que cette reconnaissance récompense l'engagement, le dévouement et l'excellence dont fait preuve PRODEL dans l'exercice de ses fonctions de correspondant statistique, garantissant ainsi la qualité, la rigueur et la disponibilité des données du secteur de l'électricité.

Lors de cet événement, la vice-gouverneure de la BNDES, Maria Pereira, a insisté sur l'importance de l'IMAE comme instrument fondamental de suivi de la situation économique nationale et d'aide à la décision stratégique.

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Pour PRODEL, cette distinction renforce son engagement dans la consolidation du Système statistique national, compte tenu du rôle stratégique de l'énergie dans l'économie.

Le document précise qu'en 2013, le secteur de la production d'électricité représentait 1,15 % du produit intérieur brut (PIB) de l'Angola.

« PRODEL réaffirme son engagement à poursuivre sa collaboration avec les institutions étatiques, en vue de l'amélioration continue de l'information statistique et du développement durable du secteur électrique du pays », indique le document.

Des hauts responsables de la BNA (Banque nationale d'Angola), des représentants d'entreprises publiques et privées, ainsi que des représentants du Système statistique national ont assisté à l'événement.