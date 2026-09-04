Angola: Le Brésil et le pays prévoient d'accroître leurs échanges bilatéraux

Luanda — Le Forum économique Brésil-Angola, qui s'est tenu jeudi à Luanda, constitue une nouvelle étape vers le renforcement des échanges commerciaux et l'attraction de nouveaux investissements dans les deux pays, a déclaré l'ambassadrice du Brésil en Angola, Eugênia Barthelmess.

En marge de la réunion, la diplomate brésilienne a souligné l'importance de cet événement, qui contribue à renforcer le dialogue bilatéral et les relations commerciales entre les deux États.

Par ailleurs, l'ambassadrice a indiqué que la balance commerciale annuelle moyenne entre les deux pays s'élève à environ 1,3 milliard de dollars américains, dont près d'un milliard de dollars d'exportations angolaises vers le Brésil, principalement dans le secteur pétrolier, et 300 millions de dollars d'exportations brésiliennes vers l'Angola, axées sur les protéines animales.

Elle a précisé que le volume global des échanges reste inférieur au véritable potentiel des deux économies, soulignant que ce déficit n'est pas préoccupant pour le Brésil.

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« Actuellement, plus de 100 nouvelles entreprises brésiliennes ont manifesté leur intérêt pour investir en Angola, et des démarches et discussions sont déjà en cours avec les autorités angolaises », a déclaré la diplomate.

Elle a également souligné que les flux de capitaux sont réciproques et concernent des secteurs stratégiques, citant en exemple les investissements angolais au Brésil dans le secteur agricole et la société Angola Cables, chargée de la gestion des câbles sous-marins à fibre optique qui garantissent l'interconnexion numérique entre l'Afrique et les Amériques.

Dans cette perspective, elle a également mis en avant le rôle de la compagnie aérienne nationale TAAG dans la liaison directe entre les deux pays.

Par ailleurs, la diplomate brésilienne a indiqué que plus d'un millier de professionnels de santé angolais suivent une formation spécialisée au Brésil, dans le cadre de la coopération technique et industrielle.

Elle a également révélé l'intérêt croissant des entreprises pharmaceutiques brésiliennes pour l'implantation d'unités de production en Angola, soulignant un projet à un stade avancé dans la province de Luanda, en coordination avec le ministère de la Santé.

L'événement, organisé par l'Association des entrepreneurs brésiliens en Angola (AEBRAN), a réuni le ministre angolais de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns de Oliveira, ainsi que des représentants des secteurs public et privé des deux pays.