Angola: Le pays se dotera de sa première université virtuelle en 2028

3 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par SJ/VIC/DF/BS

Luanda — L'Angola se dotera, d'ici deux ans, de sa première université virtuelle, dans le cadre de l'enseignement semi-présentiel et à distance, a annoncé jeudi, à Luanda, le secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, Eugénio da Silva.

Dans une interview accordée à l'ANGOP, le secrétaire d'État a indiqué que ce projet s'inscrit dans le cadre des avancées enregistrées sur le plan réglementaire et des infrastructures technologiques existantes dans le pays.

Il a expliqué que l'Université virtuelle d'Angola (UVA) constitue un projet stratégique d'une importance capitale pour la massification et l'inclusion dans l'enseignement supérieur.

Ce projet, a-t-il ajouté, vise à répondre aux difficultés d'accès à la formation, en permettant notamment aux étudiants vivant dans les régions les plus reculées de poursuivre plus facilement des études de licence et de master.

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Eugénio da Silva a précisé que l'infrastructure technologique et les plateformes numériques d'apprentissage étaient actuellement en phase de test.

Une université virtuelle est un établissement d'enseignement supérieur qui dispense des formations entièrement à distance par Internet, au moyen de plateformes numériques dédiées aux cours, aux forums d'échange et aux bibliothèques.

Lire l'article original sur ANGOP.

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