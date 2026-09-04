Afrique: Football - Un quatuor d'équipes angolaises fait ses débuts en compétitions africaines

Luanda — Le quatuor composé du Primeiro d'Agosto, de Kabuscorp do Palanca, de Petro de Luanda et de Wiliete entame ce week-end sa participation respective à la Coupe de la Confédération de la CAF et à la Ligue des Champions.

L'équipe militaire est arrivée en Eswatini mercredi, où elle affrontera Green Mamba samedi à 14h00 au Stade National Somhlolo, pour le match aller du premier tour de qualification pour la phase de groupes de la Coupe de la CAF.

Lors de la dernière édition (2025-2026), le club rouge et noir avait été éliminé dès le premier tour de qualification par l'AS Otôho d'Oyo du Congo, suite à une défaite 2-1 à domicile et un match nul au retour à Brazzaville.

Green Mamba d'Eswatini disputera ainsi sa première compétition de clubs dans la deuxième plus grande compétition de football africaine.

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Samedi, Kabuscorp do Palanca, autre représentant de la Coupe de la Confédération, affronte l'UNAM FC de Namibie à 17h00 au stade 11 de Novembro.

Bien que la rencontre se déroule à Luanda, l'équipe angolaise jouera à l'extérieur.

L'UNAM FC de Namibie ne dispose actuellement d'aucun stade homologué par la CAF pour accueillir des matchs internationaux et a officiellement demandé que sa rencontre se tienne en territoire angolais.

Lors de l'édition 2025-2026, l'équipe de Palanca a été éliminée dès le premier tour par les Kaizer Chiefs (Afrique du Sud), s'inclinant 5-4 aux tirs au but après une victoire 1-0 à Luanda.

En Ligue CAF, le pays est représenté par Petro de Luanda, qui se déplace ce vendredi et affrontera dimanche l'União Desportiva do Songo du Mozambique à 14h00 au stade national Zimpeto, pour le premier tour.

Les Tricolores ont atteint la phase de groupes lors de la dernière édition et visent les quarts de finale.

L'União Desportiva do Songo du Mozambique a disputé sa dernière Ligue africaine lors de la saison 2023-2024, où elle a été éliminée de façon surprenante par Petro de Luanda (2-1 et 3-1).

Le Wiliete de Benguela entame son parcours dimanche à 16h00 face au promu Foresters FC des Seychelles, au stade Tundavala.

Pour la deuxième année consécutive, les finalistes malheureux visent une place dans la plus prestigieuse compétition interclubs du continent, après avoir été éliminés par les Young Africans de Tanzanie (2-0 et 3-0 respectivement).