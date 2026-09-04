Angola: L'INAMET réfute l'impact d'El Niño sur le pays

Luanda — L'Institut national de météorologie et de géophysique (INAMET) a démenti vendredi à Luanda l'existence d'une étude scientifique démontrant l'impact du phénomène El Niño sur l'Angola.

Ce phénomène, caractérisé par une augmentation de la fréquence et de l'intensité de certains événements météorologiques extrêmes, est appelé « El Niño ».

El Niño est un phénomène climatique qui se produit en moyenne tous les deux à sept ans et qui est associé à des modifications des régimes de précipitations et de températures dans différentes régions du monde. Il peut notamment provoquer des pluies intenses en Afrique de l'Est.

Dans un communiqué transmis à l'ANGOP, l'INAMET précise que cette clarification fait suite à la diffusion d'informations « contradictoires et non scientifiques » dans certains médias nationaux et internationaux, ainsi que sur les réseaux sociaux, concernant l'impact d'El Niño sur le pays.

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Parmi les informations relayées, l'institution met en avant le reportage diffusé le 1er septembre 2026 sur la chaîne de télévision portugaise RTP, dans l'émission « Jornal de África », intitulé « El Niño en Angola : un écologiste met en garde contre des conséquences majeures ».

L'institution souligne que, lors de ce reportage, il a été déclaré qu'« ici, dans le Pacifique, en raison de cette augmentation, l'intensification des précipitations, des inondations et de l'intensité des vents pourrait entraîner une augmentation de la houle dans certaines régions ».

Selon l'institut, certaines études menées en Afrique australe, notamment en Angola, démontrent une certaine influence du phénomène dans cette région.

Cependant, l'institut souligne que les résultats de ces recherches scientifiques ne sont pas validés par les données enregistrées par les stations météorologiques du Réseau national, sous la supervision et la gestion de l'INAMET.

L'institut souligne également que ces études sont réalisées à partir de données de précipitations issues d'estimations satellitaires, ce qui nécessite leur validation par des données collectées dans les stations météorologiques nationales, ce qui n'est pas le cas à ce jour.

« L'absence d'études concrètes à l'échelle nationale (Angola) concernant l'influence et/ou l'impact du phénomène El Niño en Angola a donné lieu à des spéculations et des arguments sans fondement scientifique, induisant ainsi la population en erreur », souligne le rapport.

L'INAMET exhorte la population à se fier uniquement aux prévisions climatiques et aux informations diffusées par l'institution, en sa qualité d'organisme chargé de la recherche et des services scientifiques en météorologie.

L'INAMET rappelle également sa responsabilité d'assurer la réalisation d'observations météorologiques et climatiques, ainsi que d'émettre des avertissements et des alertes en cas de conditions météorologiques défavorables dans le pays.

À cet égard, l'INAMET annonce la publication, au cours de la seconde quinzaine de septembre, des prévisions saisonnières pour la saison des pluies en cours.

L'INAMET ajoute que les prévisions préliminaires réalisées à ce jour, ainsi que celles présentées lors des forums régionaux, ne font état d'aucune situation climatique alarmante en Angola.