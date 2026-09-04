Angola: Le ministère de l'Environnement souligne l'importance du projet Nature4Health (N4H)

Luanda — Le secrétaire d'État à l'Action climatique et au Développement durable, Nascimento Soares, a souligné mardi à Luanda le lancement de l'élaboration de solutions intégrées liant santé, biodiversité et changement climatique dans le cadre du projet Nature4Health (N4H), y voyant une étape importante.

Le projet N4H (Nature4Health) est une initiative mondiale mise en place par un consortium international dirigé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en partenariat avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'Alliance quadripartite « Une seule santé » et d'autres organisations oeuvrant dans les domaines de l'environnement et de la santé publique.

Selon une note du ministère transmise à l'ANGOP, le responsable, qui s'exprimait lors de l'événement marquant le début du processus de rédaction du document, a souligné que ce lancement intervient un an après que le pays ait reconfirmé son intérêt à rejoindre ce programme mondial.

Selon Nascimento Soares, ce projet contribuera aux actions de protection de l'environnement et de conservation de la biodiversité, deux éléments indissociables de la santé et du bien-être des populations.

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Il a souligné que la dégradation des écosystèmes, la perte de biodiversité, les changements climatiques et les modifications de l'affectation des sols accroissent l'exposition des communautés aux risques sanitaires, compromettant la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau et la qualité de vie.

Le responsable a insisté sur le fait que l'initiative N4H revêt une importance particulière grâce à son approche transversale, qui rassemble les secteurs de l'environnement, de la santé, de l'agriculture, de l'élevage, de la gestion de la faune sauvage et des services vétérinaires.

Il a rappelé qu'en plus de cette initiative, le pays consolide ses politiques stratégiques en faveur du développement durable, telles que le Plan national de développement (2023-2027), la Stratégie nationale pour le changement climatique (ENAC 2022-2035) et les Contributions déterminées au niveau national (CDN 3.0).

Par ailleurs, il comprend également le Plan d'action national pour la biodiversité (PLANABIO 2026-2030), entre autres.

Le secrétaire d'État a salué l'implication du PNUD et des partenaires nationaux, se disant convaincu que ce document constituera un outil ambitieux, en phase avec les priorités du pays en matière de protection du patrimoine naturel et de garantie du bien-être des générations présentes et futures.