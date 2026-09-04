Angola: L'ambassadeur du Japon met en avant la culture comme lien entre le pays et le Japon

Luanda — L'ambassadeur du Japon en Angola, Hiroaki Sano, a plaidé jeudi, à Luanda, pour le renforcement des relations culturelles entre les deux pays afin de créer un espace d'échanges et de rapprochement.

Le diplomate a exprimé cette position lors de l'inauguration d'une exposition présentant 20 oeuvres du maître calligraphe japonais Ozawa Ransetsu, dans le cadre du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Angola et le Japon.

Il a déclaré que l'exposition vise à faire découvrir au public angolais différents aspects de la culture japonaise, notamment la famille, la communauté, l'éducation et les périodes historiques du pays.

À cette occasion, la directrice artistique et commissaire d'exposition, Mayúmi Yamada, a indiqué que l'initiative ambitionne d'aller au-delà de la simple présentation d'oeuvres calligraphiques.

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« Nous ne nous contentons pas de présenter des oeuvres calligraphiques. Nous cherchons à créer une expérience culturelle et visuelle, intégrant des éléments traditionnels japonais et des références aux saisons », a-t-elle expliqué.

Elle a souligné que l'exposition de calligraphie traditionnelle japonaise rassemble 20 oeuvres d'art illustrant la spiritualité et les échanges culturels, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques.

À 80 ans, Ozawa Ransetsu a consacré près de huit décennies à la maîtrise du Shodo.

Il a commencé à pratiquer cet art dès l'âge de trois ans et, depuis, il a fait de la calligraphie non seulement une technique artistique, mais aussi une forme de discipline, de concentration et d'expression spirituelle.

L'exposition, préparée par les éditions Mayamba, est dédiée au Shodo, la calligraphie traditionnelle japonaise, et présente des oeuvres du maître Ozawa Ransetsu, reconnu pour son long engagement envers cet art.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Angola et le Japon et vise à ouvrir la voie à de nouveaux échanges culturels entre les deux pays.