Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire 2026-2027 - Le Président Félix Tshisekedi au contact des élèves et des enseignants de Kinshasa

Ce vendredi 4 septembre 2026, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une tournée d'inspection au sein de trois établissements scolaires de la capitale. Intervenant soixante-douze heures après la reprise des cours, ce déplacement a permis au Chef de l'État d'évaluer directement les conditions d'apprentissage et d'échanger avec les élèves ainsi que le corps enseignant.

Le Chef de l'État a entamé sa tournée au Collège jésuite Bonsomi, dans la commune de N'Djili. Après une présentation de l'établissement par les responsables, il a visité plusieurs classes de terminale et suivi quelques séquences pédagogiques.

Les élèves ont plaidé pour la construction d'un nouveau bâtiment de 15 classes, le bitumage de l'avenue principale et un bus scolaire pour faciliter leur mobilité.

Promettant des solutions durables, le Président a rappelé son engagement pour une école moderne, avant d'exhorter les élèves à l'excellence et au travail : « L'éducation est une arme indispensable pour le développement de notre pays. Vous êtes l'avenir de ce pays. Il faut mettre tout en oeuvre pour défendre notre pays ».

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À l'École Primaire Sona Pangu 1 et 2, le Chef de l'Etat a visité les quinze salles de classe récemment réhabilitées avant de lancer officiellement les travaux de construction d'une cantine scolaire. Une dotation de bancs issus des ateliers du Service National a été symboliquement remise au profit du Collège Bonsomi et de l'Ecole primaire Sona Pangu 1 et 2.

La tournée s'est achevée au Lycée Monseigneur Shaumba, dans la commune de Gombe où le Chef de l'État a visité cinq classes de terminale. Au nom de tout le personnel et des élèves, une lycéenne a déclaré : « Votre visite nous honore et suscite en nous plus d'espoir pour des lendemains meilleurs ».

Les élèves ont également soumis leurs doléances au Chef de l'État, insistant notamment sur le manque d'ordinateurs et le besoin de construire une nouvelle bibliothèque plus vaste.

Dans chaque étape de sa tournée, le Président de la République a partagé sa vision : former des Congolais capables de relever les défis nationaux : « Mon souci est de former des Congolais et des Congolaises qui demain seront capables de relever tous les défis qui se présenteront à notre pays et pourront rivaliser avec tous les citoyens du monde ». Il a ainsi encouragé les finalistes à se distinguer pour intégrer le programme Excellentia.