Togo: Un nouveau projet régional de 20 millions d'euros lancé à Lomé

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a lancé vendredi à Lomé un nouveau projet destiné à accélérer la diffusion des innovations agroécologiques auprès des producteurs agricoles de la sous-région, y compris au Togo.

Financée par l'Agence française de développement (AFD) et l'Union européenne, l'initiative dispose d'une enveloppe de 20 millions d'euros, dont environ 12 millions directement destinés aux organisations de terrain. Vingt projets ont d'ores et déjà été sélectionnés, pour plus de 12,8 millions d'euros d'accords déjà signés.

« Il est important de mettre les innovations agroécologiques à l'échelle pour permettre à davantage d'exploitations agricoles d'en bénéficier et d'améliorer leur production », a souligné Kanfitin Konlani, directeur exécutif de l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation de la CEDEAO.

Le Togo bénéficie de cette dynamique à travers trois projets, ainsi que des actions de renforcement des capacités des acteurs locaux.

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À terme, l'initiative vise à faire passer ces pratiques agricoles, aujourd'hui limitées à des expériences pilotes, à une diffusion beaucoup plus large à l'échelle régionale.

Les innovations agroécologiques sont de nouvelles pratiques, techniques ou organisations agricoles qui cherchent à produire efficacement tout en respectant davantage les sols, l'eau, la biodiversité et le climat.