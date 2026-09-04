Togo: Une victoire pour l'exactitude

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté vendredi à New York, par 164 voix pour, la résolution « Corriger la carte : rééquilibrer la représentation cartographique mondiale et promouvoir une représentation équitable des régions du monde, en particulier de l'Afrique ».

Le texte, porté par le Togo au nom de l'Union africaine, a bénéficié du soutien d'une large majorité des États membres.

La résolution reconnaît que les représentations cartographiques disproportionnées, notamment celles issues de la projection de Mercator, ont eu des répercussions durables, cognitives, éducatives, culturelles, géopolitiques et socioéconomiques, contribuant à réduire drastiquement la place de l'Afrique et d'autres régions dans l'imaginaire collectif mondial. L'Assemblée générale y voit un enjeu de justice cognitive, de réparation mémorielle et de vérité historique.

Le texte encourage la diffusion de projections cartographiques équivalentes, en particulier la projection Equal Earth - récemment adoptée par l'Union africaine -, qui reflète plus fidèlement les superficies réelles des continents et devient une référence internationale recommandée pour les usages éducatifs, institutionnels et médiatiques.

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La résolution appelle à une mobilisation à plusieurs niveaux : les États membres sont invités à intégrer ces projections dans leurs outils pédagogiques et numériques et à enseigner un regard critique sur la cartographie ; les organisations internationales, dont l'UNESCO et le PNUD, sont appelées à établir des normes géospatiales plus justes ; les entreprises technologiques sont encouragées à dialoguer avec les États pour intégrer des représentations plus fidèles dans leurs systèmes ; et les milieux éducatifs et médiatiques sont invités à diffuser des cartes scientifiquement exactes.

« L'adoption d'aujourd'hui est une victoire pour l'exactitude, et pour chaque enfant qui grandira désormais en voyant la véritable place de l'Afrique dans le monde », a déclaré Robert Dussey, le ministre togolais des Affaires étrangères.

L'ONU compte 193 membres. Les Etats-Unis ont voté contre cette résolution.