Sénégal: JOJ Dakar 2026 - La flamme olympique arrivera à Dakar le 12 septembre

4 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Boubacar Diop

En attendant d'allumer toutes les lumières à Dakar, la flamme olympique, elle, arrivera sur la terre de la « Téranga » ce 12 septembre au Sénégal. La torche s'embrasera du 10 septembre, à Athènes, au 31 octobre, début des jeux olympiques de la jeunesse.

L'arrivée est prévue le 12 septembre au Sénégal pour la flamme olympique des joj Dakar 2026. Elle traversera le pays, les 14 régions, sur plus de 30 étapes. Avant cela elle sera allumée en Grèce sur la terre mère des jeux olympiques, à Athènes. L'information a été postée sur les réseaux sociaux de programme Dakar 2026.

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