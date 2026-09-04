Sénégal: Lancement du programme « Dundal JOJ » - Le Président donne le coup d'envoi ce samedi

4 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par F. NGOM

En prélude aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, présidera ce samedi 5 septembre 2026 la cérémonie de lancement officiel du programme « Dundal JOJ », au stade Iba Mar Diop, à Dakar.

Selon le communiqué du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions, la cérémonie débutera à 18h00, la mise en place des médias étant souhaitée dès 17h15.

Cette campagne marque le coup d'envoi d'un événement sportif d'envergure, qui réunira à Dakar des jeunes venus du monde entier, à l'approche des JOJ Dakar 2026 prévus du 31 octobre au 13 novembre.

Dès le mois de mars 2026, le président de la République s'était rendu sur plusieurs chantiers déjà opérationnels liés aux JOJ, entre Diamniadio et Dakar, où il avait notamment inspecté le village olympique, le centre équestre, le stade Iba Mar Diop ainsi que la piscine olympique.

La Direction de la communication du ministère le qualifie d'« événement institutionnel majeur », ses services se tenant à la disposition des reporters et techniciens sur place.

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