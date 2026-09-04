Afrique: UFOA-A U17 - Lamine Sané reconduit plusieurs champions d'Afrique

Le sélectionneur de l'équipe nationale U17 du Sénégal, Lamine Sané, a publié la liste des joueurs retenus pour le Tournoi UFOA-A U17, prévu au Sénégal du 7 au 20 septembre 2026. Cette compétition servira de cadre aux éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des nations de la catégorie.

Pour cette échéance, le technicien sénégalais a choisi de s'appuyer en grande partie sur le groupe qui avait remporté la dernière CAN U17 au Maroc. Plusieurs champions d'Afrique figurent ainsi dans la liste, traduisant la volonté du staff de miser sur la continuité et l'expérience acquise lors de la compétition continentale.

Dans les buts, Assane Sarr conserve sa place. Le portier de Ndangane FC, désigné meilleur gardien de la CAN U17 au Maroc, sera épaulé par Ibrahima Dione (Oslo FA) et Mouhamed Baba Diallo (Diambars FC). En défense, Cheikh Thior, lui aussi sacré champion d'Afrique, figure parmi les joueurs retenus. Le défenseur d'Oslo FA évoluera aux côtés d'Aliou Dieye, Arona Diallo, Ibrahima Gassama, Ibrahima Camara, Moussa Ndiaye et Gaba Sarr.

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Le milieu de terrain rassemble également plusieurs joueurs présents lors du sacre continental. Émile Niaga Sadio, sociétaire d'Essamaye FC et l'une des révélations de la CAN U17 au Maroc, fait partie des éléments retenus. Mahamet Ba et Souleymane Commissaire Faye sont également reconduits. Ce dernier s'était notamment distingué par son efficacité sur les coups de pied arrêtés. Serigne Aliou Diop, Adama Diedhiou et Maguette Gueye complètent le secteur.

En attaque, Lamine Sané a convoqué Daouda Fofana Fall de Génération Foot et Cheikh Omar Sy de Castors FC, deux autres membres du groupe champion d'Afrique. Amadou Ndiaye, Amsatou Diouf, Abdou Kader Mangane Ndour, Mamadou Bangoura, Papa Demba Gueye, Amadou Assane Seck et Khaly Diouf Sow complètent la ligne offensive.