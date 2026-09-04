Sénégal: Les Émirats arabes unis veulent renforcer leur déploiement dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie et les mines

Les Émirats arabes unis veulent renforcer leur déploiement dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie et les mines

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye a reçu, ce vendredi au Palais une délégation des Émirats arabes unis, conduite par Dr Thani Al Zeyoudi, Ministre du Commerce extérieur.

Les échanges ont porté sur le renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Plusieurs projets porteurs sont envisagés dans des secteurs stratégiques, notamment l'énergie, les mines et les infrastructures portuaires, informe les services de communication de la présidence de la République.

Les Emirats arabes unis sont un État fédéral du Moyen-Orient composé de sept émirats situés le long du golfe Persique. Selon une enquête publiée début août 2026 par le Financial Times, se basant sur des données «fDi Markets», les entreprises et Fonds émiratis ont annoncé avoir injecté depuis 2017, à nos jours, plus de 168 milliards de dollars en projets, sur le continent africain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Bien que des réserves puissent être valablement émises quant à l'effectivité du déploiement de ces fonds, la seule annonce d'un tel montant suffit à confirmer l'intérêt croissant des Émiratis, pour les opportunités considérables qu'offre le continent africain.

Il est à noter que la présence émiratie en Afrique est constatée sur différents secteurs mais essentiellement dans le domaine portuaire. C'est ainsi que le géant portuaire DP World s'est déployé au Sénégal, en Angola, en Algérie, en Égypte, au Mozambique entre autres.

Au Sénégal, DP World exploite le terminal à conteneurs de Dakar depuis 2008 qui a au passage considérablement augmenté ses capacités. En avril 2026, l'opérateur portuaire DP World annonçait avoir traité son 10 millionième conteneur au terminal du Port de Dakar. Une performance qui confirme un choix stratégique.