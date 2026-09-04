Sénégal: Justice - Lancement de deux nouvelles plateformes numériques

4 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le ministère de la Justice poursuit sa transformation numérique. Deux nouvelles plateformes, « E-Justice » et « Jokko ak Yoon », seront officiellement lancées jeudi 10 septembre 2026 par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Moussa Sarr.

La plateforme « E-Justice » a pour objectif de digitaliser les services judiciaires et de faciliter leur accès aux usagers.

De son côté, « Jokko ak Yoon » ambitionne de rapprocher davantage la justice des citoyens, en améliorant le dialogue avec les usagers et en renforçant la confiance dans l'institution judiciaire.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.