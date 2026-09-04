Sénégal: Justice - Lancement de deux nouvelles plateformes numériques

Le ministère de la Justice poursuit sa transformation numérique. Deux nouvelles plateformes, « E-Justice » et « Jokko ak Yoon », seront officiellement lancées jeudi 10 septembre 2026 par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Moussa Sarr.

La plateforme « E-Justice » a pour objectif de digitaliser les services judiciaires et de faciliter leur accès aux usagers.

De son côté, « Jokko ak Yoon » ambitionne de rapprocher davantage la justice des citoyens, en améliorant le dialogue avec les usagers et en renforçant la confiance dans l'institution judiciaire.